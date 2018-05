23 maggio 2018

Cellulite: cosa fare per contrastare la pelle 'a buccia d'arancia'

Cause e trattamento

L’importanza della corretta applicazione

Qualche consiglio

In gergo tecnico si chiama 'Pannicolopatia edemato fibro-sclerotica' ma tutti noi la conosciamo con i termini più usuali di cellulite o pelle 'a buccia d'arancia'. Di questo inestetismo soffre l'80 per cento delle donne occidentali ed è imputabile ache provoca uno squilibrio nelle funzioni metaboliche degli adipociti. Ovvero nel tessuto sottocutaneo si forma unche provoca un danno vascolare e un rigonfiamento (chiamato edema) che deforma le cellule che hanno il compito di stoccare i grassi nel corpo. A causa di questo le membrane che avvolgono le cellule si rompono, con un conseguente accumulo di liquido interstiziale. Successivamente il liquido aumenta compromettendo la funzionalità dei vasi circostanti e gli adipociti perdono la capacità di metabolizzare i trigliceridi (i grassi).Ledi questo inestetismoe hanno molti(fumo, alcool, stress, attività fisica)(vestiti troppo stretti o scarpe con il tacco molto alto) possono diventare fattori acceleranti della cellulite., nel caso di una cellulite ai primi stadi, possono essere degli ottimi coadiuvanti, così come per prevenire l'inestetismo ma non possono contrastare, da soli, una cellulite molto avanzata. In quest'ultimo caso, infatti, è meglio rivolgersi a un dermatologo o a un medico estetico.La cellulite tende a peggiorare nel tempo e per questo è indispensabile che sia trattata continuativamente e con impegno appena si presenta. Creme, gel e lozioni, ideali come coadiuvanti per contrastare questo inestetismo, contengono principi attivi che agiscono con diverse modalità:eliminando rugosità e irregolarità della pelle.Ogni prodotto anticellulite può avere metodi applicativi diversi a seconda della sua forma fisica e della sua formulazione. Alcuni, infatti, si assorbono velocemente, altri richiedono massaggi prolungati, altri devono essere applicati in due fasi diverse. Il massaggio preventivo della zona da trattare, prima di applicare il dermocosmetico è sempre utile perché attiva la microcircolazione favorendo la penetrazione degli attivi.. L'ideale è poi. Utile è poi effettuare un peeling sull'epidermide del corpo una o due volte alla settimana per facilitare l'eliminazione delle cellule morte e rafforzare la penetrazione dell'anticellulite.Va anche sottolineato che la cellulite - che può colpire anche le persone magre - non deve essere confusa con i cuscinetti adiposi che sono caratteristici delle persone sovrappeso e si formano, generalmente, sui fianchi.

Fra i suggerimenti utili a contrastare la cellulite ricordiamo di non condurre una vita sedentaria, non indossare indumenti troppo aderenti o tacchi 'vertiginosi', ridurre zuccheri e grassi nell'alimentazione e favorire l'assunzione di frutta e verdura.

Elisa Da Vinci