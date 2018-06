16 giugno 2018

Con la rucola, dai un calcio all'osteoporosi

Insospettata fonte di calcio

Per le donne in menopausa

Troppa però abbassa la pressione

La rucola in cucina…

…e per mangiarne di più

Gustosa, rimineralizzante e diuretica, la rucola è soprattutto un alleato insostituibile per la salute delle ossa e quindi per contrastare l'osteoporosi . Questo grazie, che la rende un'ottima alternativa al consumo eccessivo di latte e formaggi. In 100 grammi, oltre a sole 28 calorie, si trovano ben 309 milligrammi del prezioso minerale che, come è noto, assunto con l'alimentazione rischia di disperdersi o di essere "immagazzinato" nel posto sbagliato, ovvero nel sangue, dando così origine a specifiche patologie.Se l'eccesso di calcio è abbastanza raro, assai più frequente è la sua carenza, specie tra le donne in menopausa, alle quali viene consigliato di consumare più spesso la rucola in quanto è ricca - tra le altre - anche di, importante per sintetizzare a livello metabolico la osteocalcina, un ormone che aiuta a trattenere il calcio proprio dove deve stare, cioè dentro le ossa , inibendone invece l'assorbimento da parte dei tessuti molli.Acqua, proteine, vitamine - e molti altri minerali oltre al calcio - fanno della rucola un'erba preziosa, che nell'antichità si pensava avesse addirittura proprietà medicinali e afrodisiache. Di certo, è un alimento diuretico al punto che un eccessivo consumo rischia di abbassare la pressione sanguigna. E ha un'azione altamente detossinante, in quanto aiuta fegato e reni a espellere le tossine accumulate. Infine, aiuta la digestione, riducendo la secrezione acida e di conseguenza proteggendo la mucosa gastrica.Per sfruttarne al meglio le proprietà, all'acquisto la rucola deve avere le foglie turgide, di verde intenso, mai giallastre. Va consumata abbastanza in fretta, e comunque conservata nel vano inferiore del frigorifero, avvolta in un sacchetto di carta. E poi bisogna lavarla molto bene in acqua fresca, in quanto tra le sue foglioline possono annidarsi residui di terriccio.

Oltre che nelle insalate o per arricchire le pietanze (sempre a crudo), un modo per consumare più rucola - assicurandosi il pieno di nutrienti salutari - è preparare il gustoso e fresco pesto di rucola. Facilissimo da fare, si ottiene frullando una grossa manciata di foglie con un cucchiaio di mandorle pelate, un pizzico di sale e pepe e poco olio extravergine d'oliva a filo.

Gloria Brolatti