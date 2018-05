10 maggio 2018

Campagna di sensibilizzazione contro il fumo nelle farmacie Alphega

Misurare l’età polmonare

Il test

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio, il network di farmacie indipendenti Alphega promuove iniziative dedicate alla salute polmonare.Il concetto di età polmonare esiste da una ventina d'anni sia come modalità per rendere i risultati della spirometria più accessibili sia come strumento psicologico per mostrare ai fumatori l'invecchiamento precoce dei loro polmoni. L'idea cioè è che segnalare ai fumatori la loro età polmonare possa indurli a smettere di fumare: comunicare la funzionalità polmonare in forma di anagrafe del polmone è un ottimo strumento psicologico per aiutare le persone a prendere decisioni per la loro propria salute. Alphega Farmacia , network di farmacie indipendenti presente su tutto il territorio nazionale, promuove a partire dal mese di maggio una campagna di sensibilizzazione per aiutare le persone a smettere di fumare e a prendersi cura del proprio apparato respiratorio.Oltre 200 farmacie Alphega in tutta Italia metteranno a disposizione un servizio di misurazione dell'età polmonare destinato a fumatori , ex fumatori e chiunque abbia difficoltà respiratorie o sia a contatto con polveri fini

I farmacisti Alphega eseguiranno un test semplice, veloce e innovativo, e forniranno indicazioni e consigli preziosi su come adottare stili di vita sani e migliorare la propria salute polmonare.

Il test viene eseguito dal farmacista direttamente all'interno della farmacia grazie a un dispositivo certificato e tecnologicamente avanzato che consente di realizzare uno screening spirometrico di prima istanza.

«Di fronte alle molte complessità della vita quotidiana, le farmacie Alphega rappresentano oggi un punto di riferimento a cui rivolgersi con fiducia per la gestione della propria salute». Commenta Alessandro Orano, Direttore di Alphega Farmacia, «I farmacisti Alphega sono pienamente indipendenti e si avvalgono dei numerosi servizi centralizzati che il network mette a loro disposizione, potendo così dedicare il loro prezioso tempo al dialogo e all'assistenza al paziente. Questa campagna lo dimostra appieno: ci auguriamo possa aiutare molte persone a migliorare il proprio respiro e la propria salute in maniera semplice e accessibile».

Mercedes Bradaschia