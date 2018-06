07 giugno 2018

Prevenire il diabete di tipo 2 si può. Una campagna del Ministero della salute

"Prevenire il diabete si può. Parlane con il tuo medico". E' il titolo della campagna di prevenzione del Ministero della Salute che vede come testimonial il presentatore televisivo Amadeus.

Seguire una alimentazione sana ed equilibrata e praticare attività fisica possono contrastare l'insorgenza del diabete di tipo 2, più frequente in chi è sovrappeso, sedentario o ha familiari già colpiti da questa malattia in crescente diffusione. Secondo stime dell'Oms, infatti, il numero di persone diabetiche potrebbe, da qui a pochi anni, raddoppiare. In Italia ne soffrono oltre 2 milioni di persone, con ripercussioni economiche e sanitarie, per la gravità delle complicanze tra le quali accidenti cardiovascolari come infarto e icts e disturbi della vista.