20 giugno 2018

Candida, cosa fare

Prurito, bruciore, dolore e gonfiore a livello delle mucose genitali, oltre che perdite dense e biancastre inodori e di aspetto simile a quello del latte cagliato. Sono i sintomi tipici dell'infezione da candida, fastidiosa infezione vaginale che colpisce, almeno una volta nella vita, il 75% delle donne.

L'infezione può comunque essere di intensità variabile e raramente, asintomatiche.

Altri sintomi comuni sono anche i disturbi durante la minzione e il dolore nei rapporti sessuali.

Quali sono le cause?

La candidosi è dovuta alla candida albicans, un microorganismo appartenente alla famiglia dei lieviti naturalmente presente nell'intestino, nelle mucose vaginali e sulla pelle in forma di spora, quindi dormiente e inoffensiva, anche grazie alla presenza di batteri "buoni" come lattobacilli che popolano la vagina e che ne impediscono la proliferazione.

L'infezione si scatena quando il delicato equilibrio tra batteri buoni e agenti patogeni si rompe. L'alterazione della flora batterica intestinale è uno dei principali fattori che la determinano, comunque sempre anche sulla base di una predisposizione individuale. Altri fattori che giocano un ruolo nello sviluppo dell'infezione sono:



indebolimento del sistema immunitario, anche a seguito di una banale influenza,;

terapie antibiotiche;

variazioni ormonali;

alterazione pH vaginale;

alimentazione, ricca di zuccheri e lieviti.



L'attivazione della candida è inoltre facilitata dalla presenza di estrogeni. Inizia a comparire infatti nella fase della pubertà, quando ne aumenta la produzione. Gli estrogeni accrescono il livello di zuccheri della mucosa vaginale, favorevole alla riproduzione del germe. Per questo il rischio di sviluppare l'infezione è maggiore durante la gravidanza e nelle donne che assumono la pillola anticoncezionale.



Riconoscere e trattare l’infezione

Prevenire infezioni e recidive

Per la diagnosi è importante ricorrere al consulto del ginecologo che, una volta accertata la natura dell'infezione, prescriverà le opportune terapie. Si tratta di farmaci antimicotici per via orale o per via vaginale in forma di creme oppure di ovuli. La durata della terapia è variabile, a seconda del farmaco, ed esistono anche formulazioni monodose per via intra-vaginale.La terapia, qualunque essa sia, non deve essere sospesa prima del tempo. Sono infatti frequenti le recidive, che con l'andare del tempo innescare altri disturbi a carico dell'apparato genitale femminile, soprattutto se ripetute.La terapia infatti non elimina il fungo, ma ne blocca solo la moltiplicazione. Per debellare l'infezione bisogna intervenire sulla disbiosi intestinale, riequilibrando la flora batterica "buona", e rafforzare il sistema immunitario. Oltre agli antimicotici è quindi importante adottare alcune precauzioni per agevolare il recupero di uno stato di benessere.

La candida svolge il ruolo di contribuire alla metabolizzazione di zuccheri e carboidrati, attraverso un processo di fermentazione. Poiché si nutre di zuccheri, per contrastarla e prevenire le recidive è necessario curare l'alimentazione, che dovrà essere il più possibile priva di lieviti naturali e artificiali, di zuccheri raffinati e invece privilegiare frutta, verdura e yogurt, anche per mantenere la regolarità intestinale, importantissima per evitare insorgenza di infezioni.

Assumere probiotici regolarmente, oltre che nel periodo dell'infezione acuta, aiuta a contrastare la disbiosi.

Esistono poi altri accorgimenti che è possibile adottare, in generale ma ancor di più in estate:

indossare biancheria di cotone. Le fibre sintetiche impediscono traspirazione e creano ambiente favorevole alla crescita di batteri;

per lo stesso motivo non indossare pantaloni troppo aderenti e stretti;

limitare prodotti lievitati -pizza focaccia dolci pane e fermentati birra, formaggi stagionati;

limitare alcol e bibite gassate;

utilizzare detergenti non aggressivi e con pH fisiologico. In alcuni casi anche solo acqua;

evitare l'uso promiscuo di asciugamani;

dopo bagni in piscina e in mare fare una doccia con acqua dolce e non tenere costume umido;

fare attenzione a dove ci si siede: sabbia, bordo piscina, lettini, bagni pubblici.

Stefania Cifani