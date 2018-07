07 luglio 2018

Maggiorana, un pizzico aiuta a digerire meglio

Impariamo a insaporire i nostri piatti con l'aiuto delle erbe aromatiche. Vera e propria miniera di benefici per la salute, come la maggiorana, che previene i più comuni disturbi gastrointestinali e non solo...

Un pizzico di maggiorana nelle preparazioni estive è quello che ci vuole per favorire una corretta digestione. Fresca o essiccata, questa erba aromatica svolge un'azione antispasmodica, espettorante e sedativa sia dell'apparato gastrointestinale sia in caso di tensioni muscolari. È provato infatti l'effetto calmante della maggiorana sulle pareti dello stomaco e altrettanto acclarata la sua efficacia in caso di tensioni e dolori addominali (favorisce la fuoriuscita dei gas intestinali) ed è utile perfino per attutire i dolori mestruali. Al punto che questa erba è molto usata anche in erboristeria e nell'industria farmaceutica.Non c'è da stupirsi: tutte le erbe aromatiche sono spesso materia prima per infusi, gocce ed estratti curativi, grazie all'olio essenziale e ai fitonutrienti che le compongono. Oltretutto hanno un sapore gradevole e si prestano ad arricchire di gusto le nostre pietanze, offrendo - con un consumo costante e corretto - vantaggi di benessere e consentendo di risparmiare sull'aggiunta di sale . È noto che quest'ultimo, se consumato in dosi eccessive, rischia di essere nocivo per le nostre arterie e favorisce la ritenzione idrica, mentre l'utilizzo di erbe aromatiche e della maggiorana in particolare spesso ha un'azione spiccatamente diuretica, dunque aiuta a eliminare i liquidi.Tra i suoi must la maggiorana annovera anche una blanda azione sedativa, favorendo il sonno e la distensione muscolare, oltre a rinforzare il sistema immunitario. Questo grazie ai suoi componenti e cioè a un vero e proprio patrimonio di vitamine : tutte le B, la C, la A e la K; alla presenza di folati, sostanze dall'utile azione antiossidante; e ai tantissimi sali minerali, preziosi specie con la stagione calda, come magnesio, ferro, calcio, fosforo, selenio, zinco e rame.In questa stagione si trova facilmente la maggiorana fresca, anche in piantina per il balcone: le sue foglioline costituiscono un perfetto aromatizzante per preparazioni quali frittate, insalate e piatti a base di carne e di pesce. Il suo sapore è intenso e delicato al tempo stesso e si abbina bene anche con i legumi, ma diventa speciale con noci e formaggi stagionali. Sulla pizza, la maggiorana può convivere con l'origano o prenderne addirittura il posto, senza rimpianti. In cottura, però, è consigliabile aggiungerla solo alla fine, per preservarne le proprietà organolettiche ma soprattutto i molti fitonutrienti, che comunque rimangono inalterati anche nella maggiorana essiccata.