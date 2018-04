Domanda del 04 aprile 2018

Domanda

Grazie della risposta. Quindi se ho capito bene il Fobt è non dico inutile ma quasi...quindi dovrei fare nuovamente la Colonscopia. Nonostante abiti in Toscana i tempi di attesa sono di circa 6 mesi. Cambia qualche cosa farla fra 6 mesi? Il mio medico dice di no vista la storia de CCR di 12/15 anni e considerato che la mia precedente era perfetta. Il Suo parere mi è di grande aiuto. Grazie