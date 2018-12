23 dicembre 2018

News

Adotta una pianta, progetto di riforestazione aperto ai cittadini

Alberi in cambio di emissioni di CO2. Cittadini e aziende hanno possono agire concretamente a favore del Pianeta.

"Adotta una Pianta" è un programma di riforestazione dell'area di Monte Vicchi, nella riserva naturale Alpe della Luna, in provincia di Arezzo e devastata nel 2015 da eventi climatici eccezionali. Il progetto di riforestazione è condotto da Progetto Valtiberina in collaborazione con l'Unione dei Comuni e si applica su un terreno demaniale che va ad aggiungersi al piano di rimboschimento già sviluppato dall'Ente.

L'iniziativa si rivolge ai singoli cittadini e alle aziende; attraverso l'utilizzo di un apposito format web è possibile calcolare le emissioni della propria auto e compensarle con l'acquisto della propria 'quota alberi'.

Abete, roverella, acero, frassino, quercia. Sono queste le specie arboree selezionate che andranno a ripopolare il terreno demaniale, con una densità auspicata di 860 piante a ettaro.

Come contribuire all’iniziativa "Adotta una pianta"

Collegandosi al link del sito del progetto é possibile determinare in modo preciso quanti alberi occorrono per neutralizzare la propria personale emissione inquinante, finanziare la relativa piantumazione e ricevere la vetrofania da applicare alla macchina che fungerà da auto-promozione green presso gli altri automobilisti,Immettendo nell'apposito format online i dati relativi alle emissioni delle autovetture - alimentazione, cilindrata, anno di immatricolazione e km percorsi annualmente - si riceverà automaticamente il computo delle emissioni di CO2 e il relativo numero di alberi necessari per la compensazione. Per esempio per compensare 25.000 km all'anno sono necessari due alberi.