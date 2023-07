PFAS: sostanze chimiche eterne che causano danni alla salute

09 luglio 2023

Un nuovo studio pubblicato su Environmental Health Perspectives conferma che i rischi di esposizione alle cosiddette "sostanze chimiche eterne" iniziano già prima della nascita, ed espongono i bambini a futuri problemi di salute.

Migliaia di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) vengono utilizzate in tessuti oleorepellenti e idrorepellenti, prodotti per la cura personale, schiume antincendio, imballaggi per alimenti, prodotti medici e molti altri prodotti per la casa. I PFAS tossici sono incredibilmente durevoli, e si pensa che persistano nell'ambiente per migliaia di anni, tanto da diventare noti come "sostanze chimiche eterne". «In ricerche precedenti è stato suggerito un collegamento tra l'esposizione a PFAS durante la gravidanza e indici di massa corporea leggermente più alti e un aumento del rischio di obesità nei bambini, ma i risultati non sono stati sufficientemente supportati. Il nostro studio coinvolge un set di dati molto più ampio con siti di ricerca in tutto il paese, e questo rende i risultati più generalizzabili per la popolazione nel suo complesso» afferma Yun Liu, della Brown University School of Public Health, di Providence, Stati Uniti, primo autore dello studio.

I ricercatori hanno raccolto nel corso di due decenni dati da 1.391 bambini di età compresa tra due e cinque anni e le loro madri, arruolati in California, Illinois, Massachusetts, Colorado, New Hampshire, Georgia e New York. Sono stati analizzati i livelli di sette diversi PFAS in campioni di sangue prelevati dalle madri durante la gravidanza, e hanno quindi calcolato l'indice di massa corporea (IMC) di ogni bambino.

L'analisi dei dati ha mostrato che livelli più elevati di PFAS nel sangue della madre durante la gravidanza erano correlati a IMC leggermente più alti. L'aumento del rischio di obesità è stato osservato ugualmente per maschi e femmine, e tali associazioni sono state notate anche a bassi livelli di esposizione al PFAS. «Le ricerche future dovranno esaminare le associazioni tra l'esposizione materna agli PFAS e gli esiti di salute correlati all'obesità nei bambini più grandi e poi negli adolescenti e negli adulti» conclude Liu.