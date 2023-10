Impronta ecologica della UE e sistema alimentare

11 ottobre 2023

Il cibo consumato dagli europei rappresenta la quota maggiore della loro impronta ecologica (EF), pari a circa il 30 % dell'EF totale, secondo quanto conclude su Nature Food uno studio firmato da un gruppo di esperti di sistemi alimentari come Anna Bach Faig, della Facoltà di Scienze della Salute dell'Universitat Oberta de Catalunya (UOC).Lo studio è stato svolto in collaborazione con il Global Footprint Network, un'organizzazione internazionale che promuove la sostenibilità attraverso l'Impronta Ecologica, uno strumento che misura l'area biologicamente produttiva di mare e di terra necessaria a rigenerare le risorse consumate da una popolazione umana. «I sistemi alimentari generano pressioni sugli ecosistemi, tra cui l'esaurimento e l'inquinamento delle acque, la perdita di biodiversità e le emissioni di gas serra» esordisce Bach Faig, che assieme ai colleghi ha analizzato le tendenze di consumo proponendo azioni per un sistema alimentare più sostenibile per i 27 paesi dell'Unione europea. «I nostri risultati evidenziano l'importanza di ottenere proteine da altre fonti oltre alla carne e ai latticini» sottolineano gli autori. In altri termini, carne, pesce e, in misura minore, latticini, richiedono molte risorse rispetto agli alimenti vegetali. Viceversa, le verdure rappresentano la parte principale della dieta solo in 8 dei 27 paesi dell'UE.«Da qui la necessità di aumentare le fonti di proteine vegetali, come legumi e noci. Le politiche volte a garantire un accesso sufficiente a cibo sostenibile e sano dovrebbero essere promosse come parte dei contratti pubblici o dei programmi scolastici, per esempio» afferma la ricercatrice, sottolineando che la domanda mondiale supera la capacità del pianeta sia di rigenerare le risorse biologiche consumate sia di sequestrare le emissioni di anidride carbonica. E allo stesso modo l'impronta ecologica della popolazione dell'UE-27 supera la biocapacità della regione, dipendendo da risorse esterne. Nel complesso, cinque paesi da soli rappresentano quasi il 70% dell'impronta dell'UE-27: Germania (21%) in Europa centrale; Francia (15%) in Europa occidentale; Italia (13%) e Spagna (12%) nel Mediterraneo; e Polonia (8%) nell'Europa orientale.«I cambiamenti dal lato dell'offerta sono probabilmente insufficienti a rendere sostenibile il sistema alimentare dell'UE-27, e le prospettive di sostenibilità nelle linee guida dietetiche nazionali basate sugli alimenti possono innescare cambiamenti nel consumo alimentare e nelle tendenze comportamentali a beneficio sia della salute planetaria che di quella umana» conclude Marta Antonelli , coautrice dello studio e responsabile del progetto Food Systems presso Global Footprint Network.Nature Food 2023. Doi: 10.1038/s43016-023-00843-5