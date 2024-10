Oli per capelli: i consigli di Giulia Penazzi

30 settembre 2024

Aggiornamenti e focus

Tags:

Olio per capelli è un termine generale che include un'ampia gamma di formulazioni cosmetiche a base oleosa utilizzate per proteggere la fibra, lucidare, ridurre la disidratazione e l'effetto crespo.

L'uso degli oli vegetali puri sui capelli risale ai tempi molto antichi mentre oggi le formulazioni sono sempre più raffinate con una composizione performante nella quale, in genere, la presenza di un olio vegetale è quasi sempre mantenuta.

Tra gli oli vegetali maggiormente impiegati per i capelli vi sono quelli di lino, cocco e jojoba. Gli oli di lino e jojoba sono particolarmente indicati per i capelli secchi e sfibrati. Se la cuticola è rovinata e le squame rimangono sollevate, i capelli risultano secchi, opachi, diventano crespi facilmente e possono spezzarsi. In questi casi si può utilizzare qualche goccia di olio sulle punte dei capelli inumiditi prima di procedere all'asciugatura e ripetere anche sulle lunghezze asciutte, sempre in minima quantità, come protezione per contrastare l'effetto crespo, prevenire le doppie punte e dare lucentezza all'acconciatura.

Per l'olio di cocco alcuni studi mostrano qualche particolarità in più, ovvero la sua efficacia nel contrastare l'aumento della porosità dei capelli. La cuticola è particolarmente porosa nei capelli colorati e decolorati. Sembra che le molecole dell'olio di cocco, grazie alla ridotta dimensione, siano in grado di superare la cuticola e formare una barriera protettiva all'interno. Per questo motivo quello di cocco è l'olio privilegiato per la protezione dei capelli colorati.

Oli di lino e jojoba - protezione, idratazione e riparazione dei capelli secchi e sfibrati

Olio di cocco -contrasta la porosità della cuticola molto utile per i capelli colorati





fonte: Farmacista33





Salute oggi:

...e inoltre su Dica33: