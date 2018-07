25 luglio 2018

News

In viaggio all’estero? Attenzione a quali farmaci mettere in valigia

Estate, tempo di bagagli. E insieme a vestiti ed effetti personali è naturale mettere in valigia anche qualche medicinale, assunto abitualmente o magari per timore di esserne sprovvisti in caso di bisogno. Ma le norme per detenzione e uso di farmaci -da banco e di prescrizione - variano da paese a paese, e possono essere molto diverse da quelle in vigore in Italia. Di questo si dovrebbe essere consapevoli per evitare di violare le leggi locali e incorrere in sanzioni o problemi con la giustizia.

Alcuni paesi non permettono l'ingresso di alcuni farmaci, altri potrebbero essere assoggettati a permessi specifici, e alla necessità di mostrare una prescrizione medica. Prima di partire è bene quindi informarsi presso consolati e ambasciate del paese di destinazione. I divieti riguardano soprattutto oriente e medio oriente, ma non solo. Ecco alcuni esempi.

Emirati arabi uniti: Per il tramadolo -un potente antidolorifico- e la codeina -contenuta in semplici sciroppi per la tosse-, ad esempio, è prevista una multa o addirittura il carcere

Per il tramadolo -un potente antidolorifico- e la codeina -contenuta in semplici sciroppi per la tosse-, ad esempio, è prevista una multa o addirittura il carcere Grecia : anche qui è vietato l'suo della codeina, non portare quindi farmaci che la contengano o nel caso di assoluta necessità, munirsi di una dichiarazione medica che ne attesti la necessità

: anche qui è vietato l'suo della codeina, non portare quindi farmaci che la contengano o nel caso di assoluta necessità, munirsi di una dichiarazione medica che ne attesti la necessità Giappone : vige il divieto assoluto di uso di pseudoefedrina, sostanza che svolge azione di decongestionante nasale contenuta in prodotti di uso molto comune, che quindi non possono entrare nel paese

: vige il divieto assoluto di uso di pseudoefedrina, sostanza che svolge azione di decongestionante nasale contenuta in prodotti di uso molto comune, che quindi non possono entrare nel paese Singapore : l'uso di sonniferi, ansiolitici e antidolorifici è consentito solo con prescrizione medica

: l'uso di sonniferi, ansiolitici e antidolorifici è consentito solo con prescrizione medica Indonesia : i sonniferi, la codeina e i farmaci impiegati per il trattamenti per della Adhd (disturbo di deficit di attenzione e di iperattività) sono considerati illegali.

: i sonniferi, la codeina e i farmaci impiegati per il trattamenti per della Adhd (disturbo di deficit di attenzione e di iperattività) sono considerati illegali. Qatar : anche i farmaci usati per raffreddore e tosse necessitano di prescrizione medica

: anche i farmaci usati per raffreddore e tosse necessitano di prescrizione medica Cina : qualsiasi farmaco necessita di prescrizione obbligatoria

: qualsiasi farmaco necessita di prescrizione obbligatoria Costa Rica: qui è possibile portare con sé solo i farmaci necessari per il periodo di permanenza nel paese, che devono essere accompagnati da una nota del medico che ne conferma la quantità.

Stefania Cifani