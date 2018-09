30 agosto 2018

Agenzia italiana del farmaco, di cosa si occupa

Nelle ultime settimane l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) è stata oggetto di notizie di cronaca, anche per la dimissioni del presidente Vella. Ma il lavoro dell'agenzia è continuo e serve a garantire sicurezza ed efficacia di farmaci e dispositivi medici in commercio. In un'intervista il direttore Mario Melazzini spiega cosa è Aifa e di cosa si occupa.