18 settembre 2018

News

Un fine settimana all'insegna del benessere. Attività gratuite per il World Wellness Weekend

Il 22 e il 23 settembre, in Italia e in altri 50 paesi di tutto il mondo, si celebra il World Wellness Weekend, la due giorni mondiale dedicata agli amanti del benessere. Un corso di yoga, una sessione di Pilates, un massaggio rigenerante, un allenamento tonificante e tante altre attività dedicate al relax e al divertimento. Il tutto, gratis. A lanciare l'iniziativa il suo fondatore Jean-Guy de Gabriac, che ha dato il via a lo scorso anno in Francia e in Belgio riscuotendo un successo tale da convincere Regis-Boudon Doris - fondatore e CEO di YouSpa s.r.l - a portare l'idea anche in Italia.

Dal Piemonte alla Sicilia, passando per la Toscana, il Lazio e la Campania. E ancora la Lombardia, il Trentino-Alto Adige, il Veneto, l'Emilia Romagna e la Sardegna: sono tante le regioni del Bel Paese che hanno risposto presente alla chiamata della «festa del benessere», e sempre più sono le SPA, i centri benessere e termali, le palestre e i saloni di bellezza che da Nord a Sud offriranno ai visitatori la possibilità di coinvolgersi in attività divertenti, originali e gratuite, mettendo a disposizione i propri spazi e il proprio personale. Partecipare è semplice e veloce. Basta andare sul sito del World Wellness Weekend Italia, verificare sulla Mappa del Benessere qual è la struttura aderente più comoda e vicina a casa ed eventualmente contattarla direttamente per confermare la partecipazione. «Il World Wellness Weekend è pensato per tutti, non solo per i fanatici della forma fisica» ha spiegato Regis-Boudon Doris «chi non vorrebbe regalarsi una coccola per sfuggire, almeno per un giorno, allo stress del lavoro e della vita quotidiana?». Per maggiori informazioni sul World Wellness Weekend e su qual è la struttura più vicina cliccare qui.

fonte: Fitness33