20 settembre 2018

Molte le iniziative in programma per la Settimana europea della mobilità

Torna anche quest'anno, fino al 22 settembre La Settimana Europea della Mobilità, giunta alla 17a edizione. Migliaia di città e milioni di cittadini europei festeggiano la mobilità sostenibile e lanciano un messaggio di cambiamento e di rinnovamento degli stili di vita, con l'impegno sulla strada della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita nelle città. Il tema dell'edizione 2018 della Settimana della Mobilità è la Multimodalità, per il quale è stato scelto lo slogan Cambia e vai. Quando si parla di multimodalità si fa riferimento alla scelta di diversi mezzi di trasporto, sia all'interno dello stesso spostamento che per spostamenti diversi, in base alla tipologia e alle caratteristiche del viaggio e del viaggiatore. Andare a piedi in palestra per iniziare a bruciare calorie, prendere il treno per andare in ufficio e battere il traffico dell'ora di punta, passeggiare fino ai negozi per evitare le spese di parcheggio: scegliere tra le diverse opzioni disponibili per spostarsi è un esercizio al quale ci si può allenare per ogni attività quotidiana e ci si può abituare facilmente se si pensa che spesso si tratta della scelta più facile, economica e salutare.

Per i cittadini è necessario modificare il modo in cui ci si muove nelle città e avere la volontà di sperimentare nuove forme di mobilità, per le amministrazioni serve la volontà di supportare metodi di trasporto alternativi . Il Ministero dell'Ambiente coordina e supporta le iniziative e gli eventi organizzati da Comuni e associazioni. L'obiettivo dell'edizione 2018 è quello di superare il record di 2.526 adesioni stabilito l'anno scorso, mentre per l'Italia è la conferma tra i Paesi con il maggior numero di adesioni a livello europeo.

Le iniziative in programma nei comuni aderenti sono reperibili qui.