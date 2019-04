08 aprile 2019

News

Prevenzione: visite mediche gratuite in tutta Italia

In occasione della Giornata Internazionale della Medicina Omeopatica Medici e veterinari esperti in medicine complementari aderenti all'iniziativa "Stiamo bene... naturalmente!" offriranno al pubblico consulti gratuiti per sensibilizzare sull'importanza di corretti stili di vita, educare alla prevenzione dei mali di stagione, delle allergie, delle intossicazioni dell'organismo, dei dolori cronici, oltre a offrire un aggiornamento sulle ultime novità in ambito terapeutico complementare. L'iniziativa coinvolge anche farmacie e studi odontoiatrici.

Nell'edizione dello scorso anno i consulti con il maggior numero di richieste di visita hanno riguardato soprattutto le malattie algico-reumo-artropiche, seguite da quelle allergiche e immunologiche.

