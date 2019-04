20 aprile 2019

News

Viso perfetto? Conquistalo in 10 mosse

1 - Le regole di base

2 - Viso quadrato

3 - Viso rotondo

4 - Viso lungo

5 - Viso appuntito

6 - Viso a triangolo rovesciato

7 - Viso a triangolo diritto

8 - Viso magro

Infine due suggerimenti per il naso

Ti guardi allo specchio e il tuo viso non ti piace? Vedi occhi piccoli, bocca asimmetrica, naso importante che gli tolgono armoniosità? Per riconquistare armonia e bellezza e avere un viso perfetto puoi agire sui diversi piani. L'uso di fondotinta e cipria per preparare la pelle e di correttori e fard per modificare i volumi è il segreto dei truccatori, che vi sveliamo in 10 punti, in funzione della tipologia del nostro viso.Forma e proporzioni del volto si possono modificare con l'uso sapiente di luci e ombre utilizzando ciprie, fondotinta e fard e giocando non sui colori ma su tonalità diverse del beige 'pelle' e con i fard colorati arancio, rosa,mattone, prugna e altri. Gli effetti correttivi ideali si possono ottenere con le tonalità neutre.E attenzione quando siete sotto il sole .Le regole generali sono che i colori più scuri e il loro effetto 'ombra' sono ottimali per scavare e assottigliare mentre quelli chiari arrotondano e riempiono. Le iridescenze aumentano l'effetto luce nei colori chiari e diminuiscono l'effetto ombra nelle tinte scure.Il consiglio in più: se le zone da smagrire sono tropo estese è meglio aumentare l'effetto luce nelle zone chiare in modo che, per contrasto, le altre sembreranno più scure anche senza trucco.Se il vostro viso è squadrato, cominciate con lo sfumare gli spigoli con una cipria scura di 2 tonalità più intense rispetto a quella normale. Se volete un effetto più deciso utilizzate il fondotinta scuro (sempre di 2 tonalità più intenso rispetto al vostro solito). Truccate prima le zone da scurire e poi le altre e sfumate il punto di contatto fra i due fondotinta. Passate poi su tutto il viso una cipria trasparente. Al centro delle guance va applicato un fard rosa molto chiaro.Se il volto è rotondeggiante va scavato con pennellate di fard scuro in una tonalità intonata al resto del make up; per esempio mattone per un trucco beige o nei colori arancio e prugna per un maquillage con toni freddi. L'area da truccare va dall'attaccatura dell'orecchio, al lobo e al centro della guancia, a metà altezza fra naso e labbra come in una sorta di triangolo. Dovete poi puntare su un trucco allungante per gli occhi e un disegno labbra con la 'V' superiore a punta.Va utilizzato del fard chiaro in senso orizzontale sugli zigomi e lungo l'attaccatura dei capelli a fronte scoperta. Completate con un tocco di fard rosa più intenso al centro della fronte e sul mento.Se dovete correggere un viso appuntito utilizzate un fard rosa chiaro al centro della fronte e al centro delle guance e applicate poi un fard rosa intenso o di cipria scura sotto il mento. Vanno ben tutti i trucchi iridescenti e ricordate che per addolcire i lineamenti aguzzi è meglio usare sempre i mezzi toni.In questo caso dovete utilizzare un fondotinta chiaro nella parte inferiore del volto mentre ai lati della fronte va applicata una cipria beige carico. Potete anche usare del fard scuro molto alto sugli zigomi, sfumandolo sulle tempie. Per far risaltare il viso così truccato sono ideali pettinature corte e nuca libera.Se questa è la conformazione del vostro volto puntate su fronte e naso trattati con un fondotinta chiaro e luminoso mentre le mascelle vanno messe in ombra con un fondotinta più scuro.Su tutto il volto va applicato un fondotinta chiaro e luminoso utilizzando una cipria chiara o luminescente dove ci sono delle ombre. Le guance vanno pennellate con fard rosa al centro e se il viso è anche lungo applicate un beige carico sotto il mento.

9 - Naso largo: se il vostro naso è troppo largo scurite le due ali con una cipria scura oppure schiarite la linea centrale del naso con una cipria chiarissima.

10 - Naso lungo: in questo caso accorciate la distanza dall'attaccatura dei capelli con un fard scuro sulla fronte o con una frangia. Applicate poi un fard chiaro ai lati del viso mettendo poi un tocco di fard beige scuro sotto la punta del naso, sfumando molto bene.



Luisella Acquati