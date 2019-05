01 maggio 2019

Festa della mamma: i cuori biscotto per la ricerca

Per chi preferisce l’acquisto digitale o il volontariato

Il 5 maggio è la festa dedicata a tutte le mamme e oltre ai fiori quest'anno per mostrarle tutto il vostro affetto potete regalarle dei biscotti a forma di cuore che faranno bene anche alla ricerca. L'appuntamento è il 4 e 5 maggio quando in oltre 1600 piazze italiane sarà possibile acquistare presso i banchetti allestiti appositamente, con una donazione minima di 12 euro, una delle tre eleganti scatole di latta contenenti tre differenti tipologie di biscotti: nella scatola blu al cacao e gocce di cioccolato; in quella verde i biscotti con farina integrale e in quella arancione quelli con arance di Sicilia, una nuova ricetta prodotta in esclusiva dalla pasticceria genovese Grondona per Fondazione Telethon. Ogni scatola di latta è personalizzata con la parola cuore e lo slogan 'Io sostengo la ricerca con tutto il cuore' poiché il ricavato della vendita sarà devoluto a favore della campagna 'Io per lei' di Fondazione Telethon e UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l'assistenza alle persone con patologie neuromuscolari.

All'interno delle scatole di biscotti è presente poi una brochure informativa che racconta i risultati di Fondazione Telethon, con un comodo segnalibro da staccare e conservare.

Compilando poi il form online con i propri dati all'indirizzo il donatore che ha scelto i Cuori di biscotto potrà ricevere, in omaggio per un anno, Telethon Notizie, la rivista di Fondazione Telethon. La ricerca scientifica può fare la differenza per migliorare la qualità della vita delle persone con una malattia genetica rara e dei loro familiari.

Se non potete recarvi in piazza sappiate che i Cuori di biscotto possono essere acquistati anche sul sito nella sezione dello shop solidale, e che è possibile proporsi per partecipare in prima persona a questa iniziativa come volontario e aiutare a distribuire i Cuori di biscotto.

Luisella Acquati