06 maggio 2019

Focus

"Vuoi smettere di fumare?" "Se non riesci cambia..."

Medici di famiglia e cardiologi: un dibattito sul tabagismo

Smettere di fumare si può: un aiuto dai device senza combustione

La maggioranza dei 12 milioni di fumatori italiani alla domanda «Vuoi smettere di fumare?» risponde «» quando parla con parenti, amici o con il proprio medico.. Vasi e cuore sono organi bersaglio della nicotina e i cardiologi non possono certo lavarsene le mani di fronte ai fumatori che non smettono e che sono loro pazienti. Il tema è da anni sul tappeto ma porselo in un convegno medico finora era per lo meno "politicamente scorretto".A Santa Margherita Ligure se ne è parlato in una "tavola quadrata" sul tabagismo... "". Il presidente del convegno, Roberto Pescatori, medico di medicina generale e cardiologo, nel decimo anno dell'appuntamento "Nel Cuore di Santa" (il cardiologo e il medico di medicina generale sul territorio) non poteva non farne un momento di dibattito e di confronto. Al passo con i tempi. Patologie fumo correlate, approccio terapeutico al paziente, in un. Il convegno nazionale ha unito per «», spiega Roberto Pescatori, presidente di «Nel cuore di Santa». Ed è lui a sintetizzare una conclusione della "tavola quadrata": «Tra gli auspici espressi sulla problematica del tabagismo e delle patologie correlate c'è quello di(Livelli essenziali di assistenza), così come accade per la ludopatia».Francesco Fedele, cardiologo de "La Sapienza" di Roma, era a uno dei lati della "tavola quadrata": «L'obiettivo nella battaglia al fumo è quello di sensibilizzare. E, nei casi più complessi, far capire al paziente che i prodotti senza combustione esistono e possono aiutare a smettere di fumare». I primi riscontri clinici hanno convinto l'agenzia del farmaco Usa, la Food and Drug Administration (FDA), che pochi giorni fa (lo scorso 30 aprile) ha autorizzato IQOS,. In seguito a un rigoroso processo di verifica basato su evidenze l'Agenzia ha stabilito cheperché, tra le diverse considerazioni chiave, questi prodotti producono un quantitativo minore o livelli più bassi di alcune sostanze tossiche rispetto alle sigarette combuste.