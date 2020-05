19 maggio 2020

Over 60: più corri e più resti giovane

L'idea dalla quale sono partiti è che la corsa mantiene più giovani. Per dimostrarlo un gruppo di studiosi delladi Boulder ha preso un campione di 15 uomini e 15 donne con un'età media di 69 anni e li ha fatti camminare o correre almenoper un minimo di 30 minuti per 6 mesi.«Così abbiamo scoperto» scrivono gli scienziati sulla rivistache ha pubblicato il loro lavoro, «che gli anziani che partecipano regolarmente ad attività aerobiche, come correre, hanno un costo metabolico più basso degli anziani che camminano solamente o sono sedentari».Sembra che i 60enni o i 70enni si sentano più giovani, quasi come avessero solo 20 anni. Questo studio ha infatti dimostrato come il regolare esercizio fisico riesca a preservare la "spesa di energia" degli anziani perché gli over 60 fisicamente attivi hanno più mitocondri, le "centrali energetiche" che alimentano le cellule e i muscoli, dei loro pari età sedentari.