01 agosto 2019

News

Omeopatia cosa c’è da sapere

Gli omeopatici sono medicinali? Perché si comprano solo in farmacia? Hanno un'azione rapida? Queste sono soltanto alcune delle domande a cui prova a dare una risposta l'opuscolo "Omeopatia, cosa c'è da sapere" (link pdf quartino) ideato da Omeoimprese con il patrocinio di Federfarma , pubblicato nella rivista Farmamagazine distribuita gratuitamente nelle farmacie di tutta Italia. Oggi, in particolar modo attraverso i social network, si assiste a una cattiva informazione sull'Omeopatia, che è riconosciuta come medicinale dal decreto legislativo 219/2006 ed è definita atto medico dalla Conferenza Stato-Regioni del 2002. L'opuscolo realizzato da Omeoimprese, l'associazione delle aziende che producono e distribuiscono farmaci omeopatici, con il patrocinio di Federfarma, è un decalogo rivolto ai pazienti per aiutarli a fare chiarezza sull'omeopatia e approcciarsi alle medicine naturali in tutta sicurezza, sotto la guida del proprio medico o del farmacista di fiducia.I medicinali omeopatici sono utilizzati da 9 milioni di italiani (indagine 2018 EMG Acqua per Omeoimprese) su consiglio di circa 20.000 medici. Apprezzati anche dai pediatri (1 su 3 li consiglia affiancandoli alle cure farmacologiche tradizionali), i medicinali omeopatici sono oggi venduti unicamente in farmacia e parafarmacia in quanto riconosciuti per legge come farmaci e dunque necessitano sempre del parere di un esperto.Accogliendo questo contenuto di Omeoimprese con il patrocinio di Federfarma, Farmamagazine si impegna a dare il proprio contributo a una corretta conoscenza di tutti i farmaci nell'ottica di una medicina moderna e integrata, nel rispetto dei pazienti e degli operatori della salute.