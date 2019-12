14 dicembre 2019

News

Le dieci regole d’oro per la salute del viaggiatore responsabile

In vista delle festività, che per qualcuno sono sinonimo di viaggi magari in paesi esotici, ecco dieci regole da tenere a mente per viaggiare sicuri:

Tre o quattro settimane prima di partire: verificare se per il viaggio sono necessarie vaccinazioni, rivolgendosi all'ambulatorio di Medicina dei Viaggiatori della ASL. Assicurazione sanitaria: verificare di averne sempre una attiva. Attenzione a ciò che si mangia:

NO a: cibi freddi o riscaldati, buffet freddi di carne, pesce o molluschi, creme all'uovo o alla panna, salse crude all'uovo. Attenzione a ciò che si beve: spesso l'acqua del rubinetto e delle fontane non è potabile. Usare acqua minerale in bottiglie sigillate, evitare il ghiaccio. Evitare rapporti sessuali occasionali: utilizzare sempre il preservativo. Farmaci da viaggio. Ricordarsi di portare:

i farmaci che si assumono abitualmente, in scorte sufficienti, compresi i liquidi per lenti a contatto e la pillola anticoncezionale;

antimalarici (nei casi indicati) e repellenti per gli insetti;

farmaci che potrebbero essere utili (antidolorifici, antibiotici);

attrezzatura varia (creme solari a fattore protettivo molto alto, forbici, cerotti, salviette disinfettanti). Per prevenire la malaria: proteggersi dalle punture di zanzara e, quando necessario, assumere farmaci antimalarici. La chemioprofilassi va iniziata prima dell'arrivo in zona malarica, deve essere assunta con regolarità durante tutto il periodo di permanenza e va continuata dopo aver lasciato la zona a rischio. Al rientro: se compare febbre di origine non chiara, ricordarsi di dire al proprio medico che si è stati in una zona malarica. Traffico stradale: fare molta attenzione alla guida, anche a quella degli altri. In numerosi Paesi in via di sviluppo gli incidenti stradali sono molto frequenti e spesso gravi. Criminalità: attenzione a non esporre denaro e oggetti di valore, specie nelle aree e nei quartieri pericolosi delle città.

Alberto Tomasi

