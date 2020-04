22 aprile 2020

Focus

Fitness in rosa: i falsi miti

Vediamo nel dettaglio un paio di miti sull'allenamento della forza per lee cerchiamo di sfatarli...Se per tonificare s'intende rendere solidi dei muscoli che comunque restano piccoli, ok. In realtà non esiste la tonificazione: la massa muscolare può solo aumentare o diminuire. Tuttavia,o esercizieseguiti pernon richiedono molta energia. Infatti, questo metodo richiede così poca forza che si finisce per stimolare solo le fibre più piccole dei muscoli (quelle lente) . E non le si stimola neanche tutte. Proviamo a pensare a un esercizio come prendere una pallina da tennis per ingrossare il bicipite: quante volte potremmo farlo prima di stancarci? Centinaia. Bene: questo tipo di gesto super- facile non dà al nostro fisico nessuno stimolo per convincerlo a modificarsi profondamente. I muscoli si rassodano, certamente, ma dopo un'eternità ... e all'occhio il cambiamento si vede e non si vede. Al limite possiamo usare questa tipologia di esercizi comeo complemento per esercizi più intensi. Purtroppo i muscoli non si modelleranno tanto armoniosamente né si bruceranno tanti grassi quanto allenandoli con esercizi ad alta intensità o pesi molto consistenti per un basso numero di ripetizioni. Per modellare in modo significativo i muscoli bisognerà stimolare il maggior numero possibile di. Inoltre, i massimi risultati si otterranno sollevandoper mezzo di esercizi che coinvolgeranno più gruppi muscolari (detti anche multiarticolari) , invece di esercizi a isolamento. Più fibre muscolari si stimoleranno, più energia verrà richiesta per mettere in moto queste "benedette" fibre. Il risultato è un maggior numero die una maggior quantità di grasso corporeo fatta scomparire come per magia. Un consiglio: inserire, in un piano di allenamento, esercizi come lead alta resistenza. Con il tempo le fanciulle saranno in grado di eseguire anche esercizi apparentemente molto difficili - di quelli che potrebbero sembrare a esclusivo appannaggio di uomini o atleti "professionisti" - come i piegamenti su un braccio solo. Sono esercizi molto intensi, ma di facile esecuzione. Esercizi che, oltre a sfidare i muscoli delle loro braccia, richiameranno in maniera "funzionale" tutti i distretti muscolari del corpo delle clienti. Non è meraviglioso potermentre si eseguono degli esercizi per le braccia? Attenzione: esercizi ad alta intensità o pesi molto consistenti sono una sfida per le vostre clienti, che devono poterli eseguire in totale sicurezza. Non bisogna sollevare subito150 kg di panca.La paura principale della donna che si avvicina al fitness è quella di diventare troppo grossa. Questa credenza metropolitana è ridicola. Ladel corpo femminile è completamente differente da quella dei maschietti. Bisogna dire alle fanciulle che, a parte rare predisposizioni genetiche o aiutini (come il "brodo di tartaruga indonesiana") , il loro organismo non produce abbastanzaper diventare "grosso". Molte praticanti di arti marziali e atlete si allenano con esercizi considerati "duri" e non diventano neanche lontanamente paragonabili a nerboruti body- builder in stile "gommone umano". La verità è che l'allenamento della forza aiuta a ridurre il grasso corporeo e ad aumentare la. Questo tipo di allenamento snellisce, rassoda le gambe e aiuta a costruire muscoli sodi e compatti sulle braccia. Perciò, quando proponiamo allenamenti ad alta intensità, il risultato sarà lo sviluppo die sexy, un miglior scioglimento del grasso corporeo e un allungamento della silhouette. Pertanto, dobbiamo consigliare alle nostredi mettere da parte gli esercizi stile "Mulino Bianco" e stimolarle con un serioper rimodellare con grazia e decisione il corpo, da capo a piedi. Se l'obiettivo è ottenere un fisico degno di nota, dobbiamo allenare "da atlete" le nostre clienti, sempre dosando e modulando l'intensità.(Docente e formatore di fitness musicale, Presenter Internazionale di fitness, PT e consulente)