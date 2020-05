16 maggio 2020

News

Aloe vera: proprietà cicatrizzanti e lenitive

In questa nuova realtà legata al Covid-19, la nostra routine è stata, inevitabilmente, stravolta.

Ci ritroviamo dentro vite diverse in cui la casa diventa protagonista assoluta della nostra nuova "normalità". Ognuno di noi riscopre passioni e hobby che per vari motivi, nella frenesia della vita di tutti i giorni, aveva messo da parte, e insieme alla primavera sbocciano nuove idee.

Una di queste potrebbe essere riscoprire, o iniziare ad addentrarsi, nel magnifico mondo delle piante e del pollice verde.

Sia che si abbia a disposizione un giardino o un orto, sia che si abiti in piccoli appartamenti di città, per chi ha un bel balcone o una terrazza, e per chi invece si deve accontentare di una sola finestra, esistono delle piante facili da coltivare, che si prestano bene alla vita in casa, e che godono di diverse proprietà benefiche per la salute.

Iniziamo col parlare dei numerosi benefici legati alla pianta di Aloe Vera e a come coltivarla in casa.



Aloe Vera

L'Aloe barbadensis Miller appartiene alla famiglia delle "piante succulente" (conosciute anche come piante grasse), termine con cui si indicano le piante dotate di particolari tessuti, i parenchimi acquiferi, che permettono di immagazzinare grandi quantità di acqua. Ha spesse e lunghe foglie di colore verde scuro, costituite da una parte esterna che contiene un lattice amaro, e una parte interna composta da uno strato gelatinoso utilizzato a scopi terapeutici. La composizione chimica dell'Aloe prevede principalmente: zuccheri complessi, in particolare glucomannani tra cui spicca l'acemannano con proprietà immuno-stimolanti; gli antrachinoni, nella parte verde coriacea della foglia, ad azione fortemente lassativa; e altre sostanze come sali minerali, vitamine, aminoacidi e acidi organici.

Proprietà benefiche e controindicazioni dell’Aloe Vera

Dal gel presente nelle foglie dell'Aloe vengono preparati estratti, oli, gel e prodotti dermatologici per le numerose proprietà benefiche associate a questa pianta, tra cui: proprietà rigeneranti, stimola la crescita dell'epitelio sulle ferite;

cicatrizzanti, dissolve e assorbe le cellule morte o danneggiate. Si usa anche per curare punture di insetti, eritemi, pruriti del cuoio capelluto, micosi e afte;

antinfiammatorie, accompagna e aiuta a superare il processo infiammatorio;

umettanti, favorisce l'idratazione dei tessuti della pelle;

lenitive, svolge un'azione calmante e lenitiva sui tessuti infiammati, riducendone dolore e gonfiori;

disintossicanti, il succo di Aloe vera ha effetti di depurazione e disintossicazione dell'organismo, indicato per chi mangia cibi con molti conservanti, per chi vive in ambienti inquinati e per chi ha problemi gastrointestinali. Uno studio pubblicato su PubMed sull'utilizzo del gel di Aloe per il trattamento della colite ulcerosa attiva, ha dimostrato che se assunto per quattro settimane riduce l'attività nella malattia infiammatoria intestinale.

Mentre una Revisione del 2014, che ha raccolto e analizzato gli articoli scientifici, gli studi e le ricerche pubblicati negli ultimi anni sull'efficacia dell'acemannano, sostanza presente nelle foglie di Aloe, ha concluso che la pianta ha un grande potenziale come agente terapeutico. L'acemannano infatti, ha proprietà osteogeniche, antinfiammatorie e antibatteriche, che accelerano la guarigione delle lesioni e agisce contro alcuni tipi di batteri, virus o funghi, tra cui l'Escherichia coli e la Candida albicans. La parte periferica delle foglie contiene l'aloina, una sostanza con effetto lassativo e irritativo del colon. Per questo non è consigliato l'assunzione singolarmente né in grandi dosaggi.

Coltivazione