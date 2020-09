Artiglio del diavolo: sicurezza ed efficacia per i dolori

06 settembre 2020

L'Arpagofito (Harpagophytum procumbens), volgarmente detto 'artiglio del diavolo", è una pianta erbacea che si trova nelle aride steppe del Sudafrica. Nella medicina tradizionale l'artiglio del diavolo è stato a lungo utilizzato nella forma di infuso, decotto, ecc. I principali composti dell'artiglio del diavolo sono i glicosidi iridoidi, come l'arpagoside, l'arpagide e il procumbide, che sono presenti nei tuberi della pianta. Inoltre, componenti chimici come gli zuccheri (principalmente il tetrasaccaride stachyose), i triterpenoidi (acido oleanolico e ursolico), i fitosteroli (principalmente B-sitosterolo), gli acidi aromatici (caffeico, cinnamico e acido clorogenico) e i flavonoidi (luteolina e kaempferol) sono presenti nella pianta.In un recente lavoro (Menghini, 2019) suggerisce che esiste qualche prova dell'efficacia dei preparati di artigli del diavolo in condizioni infiammatorie/dolorose, ma sono necessari ulteriori studi rigorosi per sostenerne pienamente l'efficacia. Conclusioni simili hanno prodotto il comitato per i medicinali vegetali (Hmpc) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), che ha concluso che "sulla base del suo uso di lunga data, i preparati di radice di artiglio del diavolo possono essere utilizzati per alleviare il dolore alle articolazioni minori".Per quanto riguarda la sicurezza, l'Hmpc afferma che l'artiglio del diavolo è stato usato in sicurezza per almeno 30 anni (compresi almeno 15 anni all'interno dell'Unione europea) e il suo uso, solo per adulti, non richiede supervisione medica. Gli effetti collaterali includono "sintomi di stomaco e intestino (diarrea, nausea, vomito, dolore addominale), mal di testa, vertigini e reazioni allergiche (rash, orticaria e gonfiore del viso)".Inoltre, la sicurezza dei preparati di artigli del diavolo sono stati sistematicamente esaminati da Vlachojannis e colleghi (2008), che hanno analizzato 28 studi clinici (di cui 20 hanno riportato eventi avversi). Negli studi in doppio cieco, l'incidenza di effetti avversi è stata simile al placebo (Vlachojannis, Roufogalis e Chrubasik, 2008). Eventi avversi minori si sono verificati in circa il 3% dei pazienti, principalmente eventi avversi gastrointestinali. Sono state rilevate alcune segnalazioni di tossicità acuta, nonostante non vi siano segnalazioni di tossicità cronica.Cerfit - Aou CareggiFirenze