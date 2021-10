21 ottobre 2021

Aggiornamenti e focus

FarmacistaPiù: Carosio, Fenagifar, comunicare con il cittadino

«Certamente il vissuto pandemico ha posto in evidenza come siano fondamentali le collaborazioni interprofessionali sul territorio e come sia importante saper comunicare con il cittadino.» Queste le parole di Carolina Carosio, Presidente Fenagifar, che nell'intervista rilasciata a Federfarma Channel ha voluto parlare dei cambiamenti generati dalla pandemia nell'ambito della salute.

Fenagifar sarà presente alla prossima edizione di FarmacistaPiù e per questo, durante l'intervista, Carosio ha voluto anticipare alcuni dei temi che verranno trattati dalla sua federazione: «Quest'anno saremo presenti con l'associazione FarmaAcademy e parleremo della telesorveglianza partendo dal percepito dei pazienti, che sono al centro del nostro interesse, per poi parlare degli aspetti legali e di applicabilità. Il futuro guarda alla digitalizzazione in ambito sanitario, che si andrà a potenziare e sicuramente sarà importante costruire maggiori sinergie per quanto riguarda i territori e la collaborazione tra i professionisti della salute».

FarmacistaPiù è il congresso dei farmacisti italiani giunto all'ottava edizione e realizzato con il patrocinio di FOFI, su iniziativa di Federfarma, Fondazione Cannavò e Utifar e con l'organizzazione di Edra che si terrà, in versione digitale, il prossimo 5-6 e 7 novembre.



