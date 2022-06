08 giugno 2022

Mantoan (Agenas): nel 2026 in Italia il miglior sistema sanitario del mondo

«Oggi il medico di famiglia si lamenta di essere oberato da compiti amministrativi. Nel 2026, a riforma delle cure primarie compiuta e con degli amministrativi in studio che gli toglieranno i compiti di troppo, il medico di famiglia quando accenderà il computer la mattina sarà travolto dall'informazione. Vedrà fascicoli sanitari, referti, tutto dei suoi pazienti in tempo reale e dovrà leggere centinaia di informazioni sanitarie distinguendo le situazioni critiche dove intervenire, dalle altre».

Nelle parole di Domenico Mantoan Direttore Generale di Agenas, l'Agenzia dei Servizi sanitari regionali, intervistato da Ludovico Baldessin, AD Edra, per Doctor33, c'è tutta l'evoluzione della sanità territoriale che si va decidendo in questi giorni, tra riordino delle strutture imposto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza cambiamenti organizzativi richiesti dal "DM71" sui nuovi standard territoriali ed adozione a tappeto della telemedicina. Un giugno "di fuoco" che nella sua rivista "Monitor", l'Agenzia ha annunciato con un'analisi sui problemi delle cure primarie in tutta Europa.

Un team per la presa in carico del paziente

Più medici, più infermieri, più telemedicina

Già Presidente dell'Agenzia del Farmaco e dell'Azienda sanitaria veneta, Mantoan conosce bene tutti gli step che hanno portato all'emanazione del DM sui nuovi standard territoriali che a giorni, preannuncia, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sottolinea come tale decreto vada visto sempre in affiancamento alla telemedicina. «C'è un grosso investimento su televisite telemonitoraggio teleassistenza e teleconsulto, strumenti che già danno al medico di medicina generale la possibilità di consultare a distanza un collega in assistenza domiciliare di 3° livello o un cardiologo dell'ospedale di rifermento per poter prendere decisioni cliniche appropriate. Nel 2026 se realizzeremo quanto scritto nel PNRR l'Italia sarà il miglior sistema sanitario di cure primarie del mondo. Certo, dovremo aumentare il numero di infermieri e cambiare i modelli di formazione di infermieri e medici di famiglia, che a loro volta dovranno abituarsi a lavorare con strumenti ed esiti della telemedicina». Non per nulla, «come Agenas stiamo cercando programmi di intelligenza artificiale di supporto al Mmg (e secondariamente al medico ospedaliero) nell'analisi dei dati sanitari. Perché il medico di famiglia dovrà leggere sia i dati clinici dei pazienti cronici sia quelli degli assistiti in buona salute per spingerli all'adozione di stili di vita corretti attraverso la medicina d'iniziativa». Mantoan è convinto non solo che ci sono le condizioni per cambiare l'offerta del Ssn ma anche che una parte del cambiamento si sia già verificata. «Un po' d'inerzia va attribuita al fatto che negli ultimi 10 anni non si è investito. Abbiamo selezionato manager più attenti al risparmio che ai modelli innovativi. Adesso ci aspetta un periodo d'innovazione in cui sviluppare modelli organizzativi nuovi. Il PNRR non solo ci offre risorse ma con le sue "milestone" ci obbliga a garantire le riforme». E l'Italia lo sta facendo, «gli standard territoriali, in arrivo, abbiamo iniziato ad elaborarli nel 2021, li abbiamo presentati ai sindacati ad ottobre scorso, al ministro Speranza il 15 novembre, poi c'è stato il lungo passaggio in Conferenza stato-regioni, e lì se non ci fosse stato, con la milestone, un appuntamento da garantire, avremmo visto arenarsi questo "DM71" sugli standard. Che, preannuncio, una volta in Gazzetta cambierà numero».

