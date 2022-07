02 luglio 2022

Aggiornamenti e focus

Orchidee commestibili





Capsule alla vaniglia macinate, aggiunte a sciroppo di saccarosio o sotto forma di una tintura costituita da una parte di vaniglia e sei parti di alcol o acqua sono usate a scopo medicinale (Arditti, 1992). Orchidee appartenenti ai generi Disa, Habenaria, Satyrium, Brachycorythis, Eulophia e Roeperocharis possono essere consumate come condimento o semplicemente come spuntino. Ne è un esempio la cosiddetta "Chinaka", costituita dai tuberi delle orchidee che pestati in un mortaio, vengono cotti insieme a un lievito essiccato fino a quando non viene prodotta una sostanza amidacea. Una volta raffreddata, la sostanza amidacea diventa densa e viscosa e, tagliata a pezzetti viene cotta a sua volta con salsa di arachidi, o pomodori e consumata come spuntino.





In Turchia i tuberi sotterranei di orchidee terrestri spontanee (Orchis, Ophrys, Serapias, Platanthera, Dactylorhiza e Himantoglossum) vengono utilizzate per preparare il "Salep", una farina da cui si ricava una bevanda calda ricca di polisaccaridi, o il "Mara Dondurma", consumato comunemente come gelato da passeggio. Per preparare la farina i tuberi vengono trattati con acqua, latte o ayran (una bevanda a base di yogurt), quindi esiccati e ridotti in polvere.

I tuberi possono anche essere consumati come tali. Ad esempio i tuberi di alcune specie di orchidee saprofite del genere Gastrodia, simili a patate vengono consumati come cibo dai nativi in ​​Australia.





In questo caso le piante, in particolare quelle della specie G. sesamoides possono essere coltivate con successo. Le foglie essiccate e aromatiche di Jumellea fragrans e J. Rossii sono usate per aromatizzare il rum (commerciato come Faham) sull'isola di Réunion e nelle Mauritius. Le foglie vengono utilizzate anche per la produzione del "té de Bourbon" o del "tè de Madagascar".





Oltre a questo, in varie parti del mondo, alcune orchidee vengono utilizzate anche per alimenti o integratori alimentari. In Malesia, le foglie di una specie di Anoectochilus vengono vendute come verdura e le foglie di D. salaccense vengono cotte come condimento con il riso (Malakar et al. 2022).



Le orchidee oltre che belle sono quindi molto versatili e utili per diversi aspetti dell'economia di un paese. Ma esiste un grosso problema che è quello del rispetto delle leggi sulla loro tutela, laddove vigenti, e della necessità di istituirne dove purtroppo non esistono. Molte specie sono infatti a rischio di estinzione e la raccolta indiscriminata in natura e il commercio illegale e sostanzialmente invisibile portano lentamente ma inesorabilmente alla loro scomparsa. E' quindi necessaria una sensibilizzazione nei riguardi di questo problema ed un investimento nella ricerca per la propagazione e conservazione delle specie più usate.

Purtroppo, se in alcuni Paesi c'è molta attenzione verso la flora a rischio, altrove la situazione è del tutto diversa.



Malakar et al. Versatility of orchids-Exotic bloom. Indian Horticulture, 67(1). (2022).



















fonte: Farmacista33

Tags: