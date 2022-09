Webinar dr.ssa Quirico: rimedi naturali per l’autunno e la ripresa

10 settembre 2022

Grazie ai fiori e ai rimedi naturali, possiamo agire di prevenzione facendo il carico di energia fisica e mentale. In questo modo affronteremo al meglio la stagione autunnale, permettendoci di vivere serenamente questa prima vera ripresa post epidemia.

Le mamme e i papà saranno particolarmente impegnati e stressati, con il lavoro da riprendere e i bimbi che tornano a scuola o che entreranno nelle aule per la prima volta. "Ricordando che se noi stiamo bene fisicamente e psicologicamente, anche i nostri bambini, di riflesso, saranno sereni e positivi".

Walnut: è un fiore consigliato se si è preoccupati perché si prospettano grandi cambiamenti. Vi permetterà di apprezzare solo i lati positivi delle nuove esperienze. Se siete preoccupati perché dovrete lasciare il vostro bambino per tante ore a casa o al nido, se vi aspetta una nuova esperienza lavorativa, un viaggio di lavoro o altre importanti novità, utilizzatelo per almeno un mese. Potrete aggiungere Gelsemium 9, rimedio omeopatico contro l'ansia e le preoccupazioni. Per le mamme si può accostare anche la Pulsatilla, rimedio omeopatico che favorisce il "distacco" e di conseguenza il cambiamento.

Se invece nei periodi passati o anche più recentemente è successo qualcosa di spiacevole, che ha spaventato o fatto soffrire, si può eliminare l'emozione negativa usando Star of Bethlehem "fiore di Bach indispensabile per ricominciare daccapo lasciando tutto alle spalle, insieme ad una monodose /globuli di Arnica 200 CH, il rimedio omeopatico più efficace per la rimozione dei traumi sia fisici che psicologici recenti o del passato.

Se la ripresa delle attività lavorative ha procurato tensione, nervosismo o si ha la necessità di sopportare situazioni pesanti, c'è una combinazione di tre fiori che può portare serenità: "Holly, il fiore della rabbia, Chicory, il fiore di chi subisce offese o umiliazioni, e Centaury, il fiore di chi deve sempre fare buon viso a cattiva sorte. Il rimedio omeopatico perfetto in questa situazione è Staphysagrya 9 CH".

Se si ha la necessità di ottenere il massimo della concentrazione e dell'attenzione, c'è un'altra combinazione di tre fiori da poter utilizzare: Clematis, il fiore che toglie le distrazioni in eccesso, Chestnut Bud, il fiore che aumenta la concentrazione e riduce il rischio di ripetere sempre gli stessi errori. Infine il White Chesnut, il fiore che aiuta a focalizzare l'attenzione quando la mente è troppo "carica" di pensieri".