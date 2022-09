28 settembre 2022

La vitamina B3 in cosmesi: i consigli di Giulia Penazzi

È un ingrediente cosmetico riscoperto con grande interesse negli ultimi anni. La niacinamide è, infatti, sicuro, ha un ottimo profilo tossicologico, è economica, polifunzionale con straordinarie prestazioni. Cosa vogliamo di più? Infatti, ultimamente la troviamo davvero dappertutto, dai cosmetici antiage a quelli per le pelli extradelicate.

A seconda della concentrazione mostra un'azione specifica e differente.

Al 2% stimola la sintesi delle ceramidi che, come componenti principali della skin barrier, aiutano a trattenere l'acqua nello strato corneo e a mantenere quindi la pelle più idratata. È perciò perfetta nelle creme per corpo e viso per la stagione fredda, e consigliata anche in caso di dermatite atopica o di pelle xerotica, ovvero talmente secca da manifestare desquamazione e prurito, in quanto aiuta anche a ridurre la sensazione di prurito. Ed è utile anche come antiage, oppure nelle pelli che soffrono di couperose o rosacea, poiché è lenitiva e disarrossante.

Al 4% è un ottimo antibatterico, straordinariamente efficace per pelle impura con brufoli o acne vera e propria.

Al 5% invece ha un'azione schiarente sulle iperpigmentazioni. Diciamo che la niacinamide ormai non può mancare nelle nostre beauty routine e la troviamo almeno in un prodotto del nostro skin care quotidiano.

Giulia Penazzi, cosmetologa

fonte: Cosmesi blog di Farmacista33

