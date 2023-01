15 gennaio 2023

Cosa fare se il furetto si annoia?

La noia può essere un problema per il benessere degli animali e per i furetti la situazione non cambia. Uno studio ha scelto di approfondire quale fosse, in merito, la percezione dei proprietari e quali misure eventualmente venissero adottate. È emerso che tra i 621 proprietari intervistati, la maggior parte (93%) era consapevole del fatto che i furetti potessero sperimentare la noia, per questo puntavano molto sull'arricchimento ambientale. Al contrario, quelli che dubitavano di questa prerogativa fornivano ai loro animali un numero significativamente inferiore attrezzature e giochi rispetto agli altri proprietari. Ma quali comportamenti del furetto sono normalmente considerati spia della noia? Essenzialmente due: "graffiare le pareti del recinto" e "dormire più del normale".

Ciò concorda con l'idea che la noia causi sia un comportamento di ricerca attivo sia un comportamento eccessivamente inattivo.

Più incerta, invece, l'interpretazione di altri comportamenti, come "sbadigliare", "riposare con gli occhi aperti", "reattività all'ambiente" e "stridere. In questi casi è necessario indagarne ulteriormente la validità di indicatori comportamentali della noia.

Soluzioni per la noia?

