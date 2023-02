Intelligenza artificiale: il caso ChatGpt. Il commento di Luca Pani

19 febbraio 2023

Luca Pani

Professore di psichiatria all'Università di Miami e professore di Farmacologia all'Università di Modena e Reggio Emilia







Nel novembre 2022, OpenAI ha rilasciato ChatGPT, un nuovo strumento open source di elaborazione del linguaggio naturale in grado, grazie all'intelligenza artificiale, di elaborare testi anche a carattere scientifico. Ma con quale grado di affidabilità? A porre la questione sono proprio gli scienziati come spiega, sul numero di Puntoeffe 2/2023,Le chatbox alimentate dall'intelligenza artificiale (Ai) si stanno diffondendo a macchia d'olio e in tutti i campi. Le ultime arrivate, di cui si parla tanto negli ultimi mesi, sono quelle che aiutano gli autori a migliorare la preparazione e la qualità dei loro manoscritti scientifici.Sono strumenti di assistenza per la scrittura, la grammatica, il linguaggio e i riferimenti bibliografici ma, anche, per l'analisi statistica e gli standard di reportistica. Dal canto loro, i redattori e gli editori utilizzano strumenti assistiti dall'Ai per una miriade di scopi, tra cui vagliare le proposte per individuare eventuali problemi (per esempio, plagio, manipolazione di immagini, problemi etici), convalidare i medesimi riferimenti, modificare e codificare i contenuti per la pubblicazione su diversi media.Nel gennaio 2023 Nature ha pubblicato, nelle sezioni scienza e salute, due preprint e due articoli che includevano ChatGPT come autore. Ognuno di questi riportava un'affiliazione e un indirizzo per ChatGPT, e uno degli articoli aveva persino un indirizzo e-mail per l'"autore" non umano. Secondo Nature, l'inclusione di ChatGPT nella byline degli autori è stata un "errore che sarà presto corretto".Il vero problema al momento è un altro. Quando si pongono a ChatGPT una serie di domande su argomenti scientifici controversi o importanti (per esempio, se le vaccinazioni infantili causano l'autismo), i risultati dimostrato che le risposte testuali di ChatGPT, pur essendo per lo più ben scritte, sono formule linguistiche, non aggiornate, o addirittura false o inventate, senza riferimenti accurati o completi e, peggio ancora, con prove inventate e inesistenti pescate a caso su centinaia di milioni di dati in rete per supportare affermazioni o le dichiarazioni fatte. OpenAI ha quindi riconosciuto alcuni limiti del suo modello linguistico, tra cui quello di fornire "risposte plausibili ma errate o insensate", e ha affermato che il recente rilascio fa parte di una sperimentazione aperta e iterativa destinata all'uso umano, in particolare volta all'interazione e al feedback per migliorarlo.Questo riconoscimento cautelativo è un chiaro segnale che il modello non è pronto per essere usato come fonte di informazioni affidabili, e certamente non senza la trasparenza e responsabilità umana per il suo uso. Il che non esclude assolutamente che potrebbe essere pronto... molto presto.