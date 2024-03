Gemmato (Ministero Salute): i farmaci dall’ospedale alle farmacie sul territorio per agevolare i cittadini

21 marzo 2024

Entro il 31 marzo l'Agenzia del Farmaco delibererà i farmaci che possono passare dalla distribuzione ospedaliera a quella territoriale. È quanto annunciato durante la conferenza "Farmaco accessibile: novità legislative. Cosa cambia per il cittadino", dedicato alla riorganizzazione della modalità di distribuzione di alcuni medicinali, stabilita con la legge di Bilancio 2024, tenutasi al Ministero della Salute. Un passaggio rivoluzionario come ha spiegato al microfono di Sanità33 Marcello Gemmato, Sottosegretario al Ministero della Salute.

"La Legge di bilancio ha previsto la possibilità di cambiare il canale distributivo di alcuni farmaci. In sostanza, entro il 30 marzo, l'AIFA d'intesa con il Ministero della Salute sposta dei farmaci dalla cosiddetta distribuzione diretta, cioè quella che avviene in ospedale, nelle farmacie pubbliche e private convenzionate".

Il Sottosegretario sottolinea come questa nuova prassi permetterà di avvicinare il farmaco al cittadino, consentendogli di accedere in modo più semplice e regolare a determinati farmaci in qualsiasi momento dell'anno.