Nuovi trattamenti anti-impurità per brufoli e acne

09 marzo 2020

Planet Pharma

Synergy Derm, unendo scienza e natura, lancia l'esclusivo Sistema Completo 24 Ore per combattere i brufoli, contrastare il rossore e purificare la pelle durante tutto l'arco della giornata. Si tratta di due soluzioni efficaci: cerotto astringente , da utilizzare di notte o anche sotto il makeup e trattamento purificante in stick da applicare durante il giorno.

I brufoli e l'acne possono essere determinati da più cause, anche concomitanti, tra cui squilibrio ormonale, eccessiva produzione di sebo, proliferazione di batteri, uso di farmaci e stress psicologico.

Si tratta di una problematica che colpisce persone di tutte le età: il 90% ne soffre entro i 20 anni, solitamente per cause legate a fattori ormonali, ma si manifesta anche nel 50% della popolazione adulta in cui lo stress gioca un ruolo preponderante.

Cerotto Astringente - Brufoli e Impurità

30 PATCH ad azione mirata, sottili e trasparenti, che accelerano la scomparsa dei brufoli.

La sua formulazione contiene un mix di principi attivi naturali quali:

· Vitis Vinifera - rigenerante e antinfiammatorio: riequilibra la cheratinizzazione e favorisce la capacità di assorbimento della pelle.

· Laminaria Naturale - regolatrice di sebo e cicatrizzante: purifica la pelle e contrasta la proliferazione dei batteri

· Camelia Sinensis - antibatterica: decongestiona la pelle infiammata, riduce l'eccesso di sebo e contrasta la presenza batterica

· Acido Salicilico - microesfoliante: migliora le condizioni della pelle e contribuisce a ridurre la produzione di sebo

· Glicerina Vegetale - emolliente e idratante: le proprietà umettanti permettono alla glicerina di idratare a fondo la pelle

Formula: Nickel Tested (<0,0001%), Paraben Free, Silicon Free, Sls/Sles Free, Dermatologically Tested

Trattamento Purificante - Brufoli e Acne

Gel attivo invisibile in pratico applicatore stick che protegge, purifica e normalizza l'aspetto della pelle accelerando la scomparsa dei brufoli. Si presenta in un maxi formato da 15ml, ideale per una lunga durata.

La sua formulazione contiene un mix di principi attivi naturali quali:

· Polyfilm® - pellicola protettiva trasparente: consente agli agenti dermopurificanti di aderire e creare un ambiente ostile alla proliferazione dei batteri

· Melafresh® T96 - antibatterico e antinfiammatorio: contrasta lo sviluppo batterico, calma e lenisce la zona infiammata

· Acido Salicilico - proprietà cheratolitiche e leviganti: oltre a disinfettare, ammorbidisce la pelle e ne favorisce il ricambio

· Glicerina Vegetale - emolliente e idratante: le proprietà umettanti permettono alla glicerina di idratare a fondo la pelle