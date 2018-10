25 ottobre 2018

News, Video

Quando guidi, Guida&Basta

Sicurezza stradale sempre più a rischio, secondo i dati della Polizia di Stato. Lo scorso anno il numero di incidenti stradali è lievemente diminuito ma si è verificato un leggero aumento del numero delle vittime.E se le infrazioni per eccesso di velocità sono diminuite del 26.8%, sono aumentate del15.1% quelle per l'uso di telefono cellulare alla guida.Per sensibilizzare gli automobilisti sui rischi e le conseguenze delle cattive abitudini alla guida è stata lanciata la, realizzata da Anas in collaborazione con il Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti e con la Polizia di Stato.La campagna si rivolge in particolare a uomini e donne abituati all'uso delle nuove tecnologie che, considerandosi esperti al volante, potrebbero sottovalutare i fattori di rischio ai quali sono invece maggiormente esposti durante la guida.La campagna è stata diffusa sulle reti Rai (spot tv e radio), sulle emittenti televisive nazionali, sul web e sui social media.