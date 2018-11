01 novembre 2018

News, Video

Adolescenti e guida, #occhioallavita

Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte per i giovani sotto i 30 anni. Sottovalutati anche, da parte dei giovani, i rischi della guida adottando comportamenti scorretti o sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Per sensibilizzare sul tema dell'educazione stradale il Moige - Movimento Italiano Genitori ha promosso la campagna "Mano al volante, occhio alla vita", con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche antidroga.

La campagna nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 coinvolgerà istituti superiori e licei di dieci regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia) coinvolgendo oltre 8.000 ragazzi e 15.000 tra genitori e docenti.

Il progetto farà uso di kit didattici, concorso video, materiale informativo e strumenti digitali con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza rispetto a educazione stradale e rischi derivanti dall'uso di sostanze.