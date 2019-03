20 marzo 2019

21 marzo, giornata nazionale del profumo 2019

Un programma ‘fragrante’

Dall’Accademia al concorso

Per tutti gli appassionati ma anche per chi vuole immergersi nel fantastico e odoroso mondo dei profumi, il 21 marzo ritorna l'appuntamento con la Giornata nazionale del profumo. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione coincide con la prima giornata di primavera ed è organizzata da Accademia del profumo, Cosmetica Italia, numerose realtà culturali legate alle fragranze, istituzioni, profumerie e imprese, oltre ad avere il patrocinio del Ministero dello sviluppo economico.Lasciatevi coinvolgere, quindi, dal mondo delle fragranze che, fino al 24 marzo propone interessanti iniziative in luoghi veramente emozionanti come il Museo del Profumo di Milano e il Museo di palazzo Moncenigo a Venezia che offrono visite guidate e conferenze olfattive; l'Accademia europea delle essenze di Savigliano - Muses in provincia di Cuneo - con percorsi sensoriali e atelier; i diversi Orti botanici in tutta Italia che vi accompagnano a conoscere i loro 'tesori naturali'; i Palazzi storici con rievocazioni degli odori e dei salotti del tempo passato; le librerie con vetrine a tema; gli aperitivi olfattivi e la possibilità di visitare alcune sedi di case profumiere.Proprio in questi giorni dedicati al profumo, inoltre, moltissime profumerie, in tutta Italia organizzano eventi, consulenze personalizzate sulle fragranze, vendite speciali e percorsi 'profumati' dedicati ai clienti.Per scegliere gli appuntamenti più interessanti e le occasioni più originali di questo nutrito programma consultate tutte le iniziative a questo link.

Inoltre, nella giornata del 21 marzo, per la prima volta, la sede dell'Accademia del profumo - in via Accademia 33, a Milano - apre le porte al pubblico e dedica l'intera giornata al mondo dell'olfatto con una serie di conferenze che vedono la partecipazione di case essenziere e 'nasi' creatori con testimonianze e relazioni sulle tecniche e sugli sviluppi del mondo moderno delle fragranze. I visitatori - a cui sono stati riservati anche dei gadget a tema - possono anche provare in diretta un estratto del percorso 'Straordinario Sentire' per esplorare i profumi del passato e mettere alla prova la propria memoria olfattiva. E' possibile, inoltre, annusare e votare i finalisti del Concorso per il miglior profumo femminile e maschile 2019, cercando di aggiudicarsi uno dei premi.



Luisella Acquati