26 marzo 2019

News

A Padova il primo Festival per la Salute Globale

Far emergere «il rapporto che esiste fra malattie, guerre, povertà, ambiente, diritti» e «le interconnessioni fra il terzo Obiettivo di Sviluppo Sostenibile - quello sulla salute - e gli altri, a partire dalla lotta alle povertà e alla fame, all'educazione, all'empowerment delle donne, al diritto all'acqua pulita - fino al sedicesimo, ovvero la promozione di società pacifiche e inclusive». Sono questi gli obiettivi programmatici della prima edizione del Festival della Salute Globale, prevista dal 5 al 7 aprile a Padova, illustrati da Walter Ricciardi e Stefano Vella, direttore e condirettore scientifico del festival.

La partecipazione agli eventi del festival, promosso dal Comune di Padova e dall'Università degli Studi di Padova e progettato da Editori Laterza, è gratuita e libera fino a esaurimento posti. Si consiglia di iscriversi online per godere dell'accesso prioritario.

Personalità di spicco nel mondo della medicina, della scienza e del giornalismo affronteranno tematiche attuali come tecnologia, migrazioni, impatto climatico, accesso alle cure e povertà, salute delle donne e nuove terapie, delineandone legami e conseguenze.

La prima giornata verrà inaugurata dal discorso di Sergio Giordani, Giuseppe Laterza, Walter Ricciardi, Rosario Rizzuto e Stefano Vella. Seguirà poi l'esposizione di Jeffrey Sachs, "Il valore della Salute", dedicata al rapporto fra politica, economia e salute. Durante le tre giornate, gli interventi si terranno nelle diverse sedi messe a disposizione per il festival. Nutritissimo il numero degli esperti che si alterneranno sui vari palchi, da segnalare Michel Kazatchkine, professore di Medicina all'Université René Descartes di Parigi, consigliere speciale del Programma congiunto delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS (UNAIDS) per l'Europa orientale e l'Asia centrale; l'economista Tito Boeri; Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri; Mario Raviglione, direttore del programma globale tubercolosi all'Organizzazione Mondiale della Sanità; Suerie Moon dell'Harvard Global Health Institute; Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva; Mark Dybul, condirettore della Facoltà del Centro per la salute e la qualità globale e già direttore esecutivo del Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria; Rino Rappuoli, Chief scientist e head external R&D presso la GSK Vaccines; Santino Severoni, coordinatore della Salute pubblica e migrazione presso l'Ufficio regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa; Pietro Bartolo, medico di Lampedusa che dal 1991 si occupa del poliambulatorio dell'isola; Richard Horton, direttore di The Lancet.

«Una cosa che andrebbe realmente globalizzata è la salute - continua la riflessione di Ricciardi e Vella - perché una delle più grandi sfide della medicina moderna resta, ancora oggi, la lotta alle diseguaglianze».

«Malgrado i presupposti normativi, e nonostante il progresso scientifico della biomedicina e lo sviluppo tecnologico, permangono, anzi aumentano, diseguaglianze evitabili in termini di accesso ai servizi socio-sanitari, di aspettativa di vita e di mortalità per malattie, molte delle quali prevenibili e curabili».

Il Festival nasce dunque «per provare a dare delle risposte alle sfide attuali in tema di salute», per parlare «a un pubblico ampio della salute del mondo» e «cosa è stato fatto, cosa si sta facendo e cosa si deve ancora fare».

Promotori dell'iniziativa sono il Comune e l'Università di Padova. La manifestazione, progettata dagli Editori Laterza con il Patrocinio della Camera di Commercio di Padova, si avvale della partnership di Medici con l'Africa Cuamm. È realizzata con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la Provincia di Padova, in collaborazione con Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition, Promex - Azienda Speciale della CCIAA di Padova nell'ambito del progetto "Padova Looking Ahead & Beyond". È stata resa possibile dai main sponsor Fidia Farmaceutici, Fondazione MSD, Gilead Sciences, Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Assicura, Roche, Sanofi e dallo sponsor MASMEC, con la media partnership di GEDI Gruppo Editoriale e de Il Mattino di Padova, La Stampa e Live. Si ringraziano infine l'Associazione Italiana contro l'Epilessia - Padova e il MUSME - Museo di Storia della Medicina in Padova.

Il programma completo, sarà reso disponibile sul sito della manifestazione.