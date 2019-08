07 agosto 2019

News, Video

#seisicuro, campagna per la sicurezza in automobile

Ha preso il via la campagna #SEISICURO, un'iniziativa della Polizia di Stato e di Autostrade per l'Italia, per informare gli automobilisti sui gravi rischi di una guida non corretta attraverso l'ironia del testimonial Dario Vergassola. L'attore comico, nei video realizzati, mostra gli effetti di un uso scorretto dello smartphone, dell'eccesso di velocità, del mancato uso delle cinture di sicurezza e dell'utilizzo di alcool e di droghe.

Inoltre fino alla prima settimana di settembre, nelle principali Aree di servizio agenti della Polizia stradale e il personale di ASPI forniranno una serie di servizi di assistenza per gli automobilisti.