14 agosto 2019

News, Video

Non siete soli #chiamatecisempre

L'iniziativa "Non siete soli #chiamatecisempre" tende a contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani, visto l'aumento degli episodi denunciati dagli ultrasessantacinquenni. Le campagne di sensibilizzazione portate avanti dalla Polizia hanno prodotto due effetti positivi: il primo sta nel fatto che gli anziani adesso sono sempre più informati riguardo ai raggiri di cui possono rimanere vittime e quindi, sempre più spesso, riescono loro stessi a sventare le truffe; il secondo consiste in un'accresciuta consapevolezza del fenomeno da parte degli anziani che adesso hanno una maggiore capacità di reazione e denunciano questi reati, riducendo il sommerso e rendendo possibili le azioni repressive.

Nei video vengono mostrate le truffe più ricorrenti come, ad esempio, quelle tra le mura domestiche in cui i malfattori si spacciano per finti appartenenti alle Forze dell'ordine o per finti tecnici del gas. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini ad essere cauti quando alla porta si presenta uno sconosciuto. Il messaggio che viene lanciato è semplice e preciso: abbiate maggiore prudenza, chiamate la Polizia perché, come dice Gianni Ippoliti, "Non siete soli...#chiamatecisempre".