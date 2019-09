25 settembre 2019

Spinello: tutto quello che dovete sapere e che non vi dicono

Fumare cannabis crea effetti pesanti sull'organismo, sulla psiche e sulle relazioni.

L'uso della Cannabis: riduce il quoziente intellettivo, crea disfunzioni sessuali, causa danni al feto se assunto in gravidanza, instupidisce e favorisce paranoia, riduce le cellule nervose.

E più il fumatore è giovane e maggiori sono le possibili conseguenze negative.

L'uso, anche se saltuario, disturba le emozioni.

Fumare abitualmente spinelli intacca il cervello. Anche l'uso saltuario altera alcune aree cerebrali.

Prima dei venticinque anni e ancora di più in adolescenza i danni procurati sono molto maggiori.

La marijuana altera il senso del tempo e di conseguenza il senso dei rapporti spaziali.

E l'effetto può durare due giorni. Chi si trova sotto l'influenza dell'« erba» non è assolutamente in grado di guidare l'automobile né alcun tipo di mezzo di locomozione .

Assumere cannabis in adolescenza può danneggiare lo sviluppo del sistema immunitario, fino a poter causare malattie autoimmuni o infiammatorie croniche in età adulta.

Altre possibili conseguenze sono anche sulla sessualità: pare che provochi disfunzioni erettili e inibisca l'orgasmo.

Alberto Ferrando



