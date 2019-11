31 ottobre 2019

News

Conosci i farmaci biosimilari? Scarica il fascicolo che spiega cosa sono

Come funzionano

Costi elevati per la ricerca e sviluppo

Un fascicolo per conoscerli

Il fascicolo " Valori e Vantaggi dei farmaci biosimilari " ha l'obiettivo di fornire un contributo alla migliore comprensione, da parte dei pazienti e dei loro caregiver, delle complesse caratteristiche dei medicinali biosimilari e del loro corretto impiego.A differenza dei farmaci tradizionali, che sono ottenuti da materiale non vivente tramite reazioni chimiche standardizzate e riproducibili in modo preciso grazie alle metodiche attuali, i farmaci biologici vengono sintetizzati a partire da sistemi viventi (microrganismi o cellule animali) mediante processi molto elaborati.Funzionando in modo analogo a quello di sostanze prodotte dal nostro organismo, i farmaci biologici consentono in alcuni casi di "spegnere" un processo patologico e/o di mantenere il paziente in una remissione prolungata, migliorandone conseguentemente la qualità di vita. Hanno dunque fornito nuove possibilità e nuove metodiche per trattare in maniera più mirata e con maggiore efficacia malattie gravi, inclusi cancro, attacco cardiaco, diabete, epatite, sclerosi multipla, artrite reumatoide e malattie autoimmuni, e hanno favorito la diagnosi precoce di numerose malattie per potere intervenire nelle prime fasi, prima che si verifichino danni gravi e/o irreversibili per i pazienti.Sebbene capaci di fornire risposte fondamentali alla crescente domanda di salute della popolazione e di migliorare la gestione di malattie gravi e debilitanti, le terapie biologiche sono gravate da enormi sforzi e investimenti nel corso dell'intero sviluppo, dalle fasi di ricerca al complesso processo di produzione, fino all'introduzione sul mercato e alla dispensazione delle cure. Ciò determina problematiche rilevanti in termini di sostenibilità economica per definire la migliore allocazione delle risorse disponibili.Partendo da questi presupposti Edra pubblica il fascicolo "Valori e Vantaggi dei farmaci biosimilari", con l'obiettivo di fornire un contributo alla migliore comprensione, da parte dei pazienti e dei loro caregiver, delle complesse caratteristiche dei medicinali biosimilari e del loro corretto impiego.La pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo non condizionato di Italian Biosimilars Group nell'ambito della manifestazione FarmacistaPiù tenutasi ai primi di ottobre.