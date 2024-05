Mind Innovation Week, al via la seconda edizione

02 maggio 2024

Dal 5 al 11 maggio 2024, l'innovazione si fa festival aperto al pubblico con la seconda edizione della MIND Innovation Week, il format annuale dedicato ai grandi temi del nostro tempo con ospiti dal mondo scientifico e tecnologico italiano e internazionale.

Promossa da Lendlease, gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione di aree urbane, responsabile dello sviluppo privato di MIND, la settimana dedicata all'innovazione prende vita la prima settimana di maggio con i protagonisti del distretto. Scandita da un ricco palinsesto di eventi, laboratori, talk e momenti di networking, il filo conduttore scelto per la seconda edizione del festival è : la nascita di ecosistemi di intelligenze integrate incentrate sull'innovazione rappresenta una sfida culturale epocale ed offre una prospettiva inedita per comprendere il panorama attuale e tracciare nuove mappe e rotte per il futuro. Durante la 𝐌𝐈𝐖𝟐𝟒 si indagherà sul percorso fin qui compiuto e mettendo in discussione le nozioni di tempo, etica, responsabilità, tecnologia, scienza, ricerca, formazione, società e persone.

Numerosi i partner dell'iniziativa: WINGS for Life, Arexpo, IRCCS Ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio, Human Technopole, Università Statale di Milano, Federated Innovation @ MIND, Cariplo Factory, Fondazione Triulza, Alisei, Fiera Milano, Think Smart Mobility @ MIND, Trevisan & Cuonzo, Bracco, Edtech, Federchimica Assobiotech, Edra, ITTBioMed, Consorzio di Aziende DISTRETTO33, A.I.L. Associazione Imprenditori Lombardi, TEDx Milano, Berkeley Skydeck Europe Milan, ROLD, Stripes, Video Led 360, Nextome, Maiora Solutions, City Vision, Obloo Ventures, Assemblea Sinodale Decanato di Rho, Valore Italia

Durante la Week, 7 temi scelti verranno approfonditi: Sport & Innovation, Seeds of education, Future Urban Hubs, Ecosystem of innovation, Progress of Health, Italian Views, Space of the Art.

La settimana si apre domenica 5 maggio con l'undicesima edizione dell'evento di corsa più grande e inclusivo al mondo: la Wings for Life World Run. Corridori di qualsiasi età e livello sentiranno di far parte di qualcosa di unico, partecipando simultaneamente in ogni parte del globo. La Wings for Life World Run è il principale evento della fondazione Wings for Life, organizzazione no-profit che finanzia promettenti ricerche sul midollo spinale e studi clinici.

A partire da lunedì 6 maggio il festival sarà scandito da appuntamenti dedicati, che affronteranno numerose tematiche: dalla medicina alle biotecnologie, dalla circular open innovation all'educazione, dalla ricerca clinica al restauro, dalle scienze della vita alla sostenibilità energetica e ambientale, dalle città del futuro all'inclusione sociale, dal ruolo delle donne nell'innovazione alle sfide della sostenibilità e dalla resilienza dei sistemi sanitari fino alle prospettive lavorative e di crescita di questi settori.

Non poteva che essere MIND, il distretto milanese dell'innovazione, ad ospitare per la seconda volta questa settimana. Tra le sue principali novità: la recente inaugurazione del cantiere per la costruzione, nella zona ovest del distretto, di edifici nuovi, adibiti a uso misto, residenziale e commerciale. L'area, denominata Westgate, si estenderà su una superficie di circa 200 mila mq. Il piano di sviluppo urbanistico prevede uno spazio interconnesso, un piano terreno unico, comune, aperto alla socialità e alla collaborazione: il Common Ground.

Si è intanto concluso lo sviluppo del MIND Village, la prima fase dello sviluppo privato di MIND, che conta 10 mila mq di uffici ed è sede di 40 aziende, di cui 25 realtà solo negli edifici di The Hive. Il Village quest'anno ha visto, tra gli altri eventi significativi, l'apertura del punto vendita innovativo Esselunga Lab e l'inaugurazione del Big Theatre, il grande spazio eventi gestito da Big Spaces. Un'area che è ormai a tutti gli effetti un quartiere frequentato da oltre 2000 persone al giorno (oltre 10mila se si calcola anche il flusso generato dall' IRCC Galeazzi Sant'Ambrogio).

"MIND è l'esempio di un futuro possibile, fatto di innovazione e di sinergie tra realtà anche molto diverse tra loro. È ora di raccontare e condividere a un pubblico ampio questa idea di contaminazione tra ecosistemi e il processo in continua espansione che stimola la cultura dell'innovazione" - racconta Domenico D'Alessio, Head of Marketing & Communications di Lendlease - "La MIND Innovation Week infatti parla a tutti: studenti ricercatori, professionisti delle nuove tecnologie fino ai cittadini curiosi di conoscere i valori e l'identità del distretto dell'innovazione e interessati a confrontarsi con nuovi punti di vista su tematiche di stretta attualità tutte orientate a comprendere e anticipare il futuro."

Ecco cosa prevedono i sette giorni della MIND INNOVATION WEEK:

Domenica 5: L'undicesima edizione della Wings for Life World Run, la corsa benefica in contemporanea mondiale che ogni anno vede centinaia di migliaia di partecipanti correre o camminare insieme per trovare una cura per lesioni del midollo spinale.

Lunedì 6 : Dalle 9 alle 13, tra le vie principali di MIND si svolgerà il primo test drive di un autobus e di autovetture ad idrogeno in Lombardia. L'iniziativa è promossa da Lendlease, Think Smart Mobility, Arexpo e Fondazione Triulza.

Martedì 7 : A partire dalle 11, l'incontro promosso da Università Statale di Milano, Arexpo S.p.A, Bracco S.p.A. e IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio per parlare delle frontiere della salute, tra intelligenza artificiale e riduzione delle diseguaglianze.

Mercoledì 8: Federated Innovation @MIND in partnership con Lendlease e in collaborazione con TEdXMilano organizza due appuntamenti che hanno l'obiettivo di esplorare come intelligenza umana e intelligenza artificiale possono interagire per portare beneficio nei due pillar strategici di Federated Innovation @MIND: Città del Futuro e Futuro della Salute. Il primo evento si tiene in mattinata, dalle 10:00 alle 12:30, una conversazione a tema smart cities, per discutere di soluzioni e idee volte a rendere le città più sostenibili, per l'uomo e per l'ambiente, il titolo dell'incontro è "The 15 minute city". Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 16.00, si terrà il secondo momento di confronto in collaborazione con TEDxMilano dedicato al tema "How The Human Connection Improves Healthcare": come intelligenza umana e artificiale portano beneficio e innovazione nelle scienze della vita. Infine, la giornata si chiude con una tavola rotonda organizzata da Federated Innovation @MIND con Lendlease e Skydeck Europe Milan dal tito "innovating with Intention": un incontro su come gli ecosistemi di innovazione generano iniziative di impatto ambientale e sociale.

Giovedì 9 : Health Innovation Global Forum, l'evento internazionale organizzato dal Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, Alisei e Fiera Milano - Business International per discutere degli sviluppi nel settore della salute e della Scienza della Vita, e di come l'innovazione possa contribuire ad affrontare al meglio le sfide della sostenibilità e della resilienza dei sistemi sanitari. L'incontro sarà dalle 8:30 alle 17:00, presso l'Auditorium Human Technopole.

Venerdì 10: Dalle 9:30 l'IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio insieme a Federated Innovation terranno un incontro dedicato alla frattura di femore e allo stato dell'arte in ambito di intervento e ricerca.

City Vision organizza alle ore 10:00, presso il Village Pavilion, un tavolo di lavoro con la pubblica amministrazione, imprese e stakeholder per conoscere le potenzialità dell'intelligenza artificiale e comprendere come quest'ultima possa migliorare la vita dei cittadini.

Sabato 11: Festa dell'innovazione e della sostenibilità, durante la quale saranno presentati e premiati i lavori del Concorso e dei due Contest della VII edizione del percorso educational di MIND che tutti gli anni coinvolge centinaia di studenti di tutte le età. Il programma è costituito da una serie di attività laboratoriali esperienziali aperte a tutti su temi come la robotica collaborativa, la sostenibilità e l'economia circolare. La Festa di terrà dalle 14:00 alle 16:00 presso l'Auditorium Triulza.

Il palinsesto è in continuo aggiornamento ed evoluzione