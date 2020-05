Qi Gong: la ginnastica medica che sconfigge ansia e stress

17 maggio 2020

News, Video

La dottoressa Barbara Bianchini, medico chirurgo specialista in ginecologia e ostetricia, agopuntore e omeopata e insegnante di Tai Chi e Qi Gong in questo video propone una sequenza di 8 esercizi (15 minuti di pratica) dedicati a rinforzare i polmoni, milza e rene.

Il Qi Gong è una ginnastica medica praticata da secoli in Cina dove viene utilizzata a scopo preventivo, per rinforzare l'organismo e le difese immunitarie, e curativo, per migliorare e potenziare il metabolismo e sconfiggere ansia e stress.

Nelle immagini giunte da Whuan abbiamo visto i medici, i pazienti e i cittadini, praticare questa ginnastica quotidianamente. La peculiarità del Qi Gong è che, vista la lentezza dei movimenti e la concentrazione sulla respirazione, può essere praticata a qualunque età con indubbi benefici, accertati anche attraverso studi scientifici internazionali.

Bibliografia

Should acupuncture, biofeedback, massage, Qi gong, relaxation therapy, device-guided breathing, yoga and tai chi be used to reduce blood pressure?: Recommendations based on high-quality systematic reviews.Niu JF et al. Complement Ther Med. (2019)

Efficacy of yoga, tai chi and qi gong on the main symptoms of chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review.Reychler G et al. Respir Med Res. (2019)

Depression and Anxiety Disorders: Benefits of Exercise, Yoga, and Meditation.Saeed SA et al. Am Fam Physician. (2019)