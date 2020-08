31 luglio 2020

Eventi

FarmacistaPiù 2020 Digital Edition: a novembre la VII edizione del congresso

La situazione epidemiologica dei mesi scorsi non ha fermato i farmacisti nel loro impegno quotidiano verso il cittadino. Il periodo di emergenza vissuto sul campo, porta la categoria, oggi ancor di più, a una riflessione sul futuro della professione e sulla necessaria evoluzione del Sistema Sanitario Nazionale. Si rinnova, per questo, l'annuale appuntamento con la settima edizione di FarmacistaPiù, il congresso dei farmacisti italiani che quest'anno sarà presentato in versione digitale.

FarmacistaPiù

Il 20, 21 e 22 novembre 2020 FarmacistaPiù torna in 'digital edition', realizzata con il patrocinio della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), su iniziativa di Federfarma, Fondazione Cannavò e Utifar e con l'organizzazione di Edra.

Il titolo del convegno "La sanità italiana alla prova del Covid nell'era del digitale il ruolo dei farmacisti e della farmacia nei nuovi modelli assistenziali" sarà un dibattito tra i professionisti della salute e del mondo della farmacia e si aprirà su piattaforma online per approfondire i temi della domanda di salute, delle sinergie interprofessionali necessarie a rafforzare l'assistenza territoriale, la continuità assistenziale, lo sviluppo di nuovi modelli di servizio al cittadino e la gestione efficiente del Servizio Sanitario.

Andrea Mandelli, Presidente della FOFI e Presidente del Congresso 2020

"L'emergenza pandemica ha tracciato una profonda linea di demarcazione tra il prima e il dopo e ci consegna un futuro molto diverso da quello a cui eravamo abituati - afferma Andrea Mandelli, Presidente della FOFI e Presidente del Congresso 2020 -. Gli effetti del Covid-19 hanno cambiato le nostre abitudini, hanno ridefinito un nuovo ordine delle priorità nella vita pubblica e privata, hanno limitato le libertà personali e le relazioni interpersonali e ci hanno fatto scoprire i vantaggi del sistema digitale. Per questo il 2020 inaugura un nuovo capitolo e apre una nuova sfida anche per FarmacistaPiù, che si presenta rinnovato grazie a un'edizione che sarà svolta totalmente da remoto per consentire, in tempo di emergenza Covid-19, a un pubblico più ampio di farmacisti, di giornalisti e di stakeholders di seguire l'evento".

Marco Cossolo, Presidente di Federfarma

Il Presidente di Federfarma, Marco Cossolo, evidenzia inoltre che "l'emergenza Coronavirus ha dimostrato chiaramente che il futuro della categoria va verso la cosiddetta farmacia di relazione, che pone al centro il cittadino e le sue esigenze di salute". E aggiunge: "Le farmacie sono pronte a implementare i servizi sul territorio, dalla collaborazione alle iniziative sulle vaccinazioni - che quest'anno avranno un impatto ancor più determinante sulla salute -, ai servizi che si avvalgono delle nuove tecnologie come la telemedicina o il fascicolo sanitario elettronico, per consentire ai cittadini, in particolare a quelli più fragili, di accedere alle prestazioni sanitarie in maniera agevole. FarmacistaPiù sarà l'occasione per riflettere su come dovrà evolversi la professione per cogliere tutte le opportunità di sviluppo offerte dalla rivoluzione digitale, che ha subito una forte accelerazione in seguito alla recente pandemia".

Luigi D’Ambrosio Lettieri, Presidente di Fondazione Cannavò

"A fronte di quanto accaduto in questi mesi, il nostro SSN si trova ad affrontare con urgenza numerose criticità: per questo siamo pronti a discuterne con i Colleghi, con l'Università, con gli altri operatori sanitari, con le aziende e con il decisore politico per definire nuovi progetti e servizi professionali, a sostegno nostra sanità con il potenziamento della continuità assistenziale e il rilancio della sanità territoriale a beneficio dei pazienti cronici e dei soggetti sani ma potenzialmente a rischio - aggiunge il Presidente di Fondazione Cannavò, Luigi D'Ambrosio Lettieri, che conclude con un richiamo alla necessità di un costante adeguamento del patrimonio di saperi e competenze, perché in questo vero e proprio Rinascimento della Professione, si impone un ammodernamento dei curricula universitari e dei percorsi di formazione e aggiornamento".

Eugenio Leopardi, Presidente di Utifar

"Le farmacie hanno dimostrato di essere un presidio indispensabile sul territorio, sono rimaste sempre aperte fornendo un servizio capillare ad orario continuato, soprattutto in quelle zone colpite più duramente dal Covid-19. Da questa situazione, mi auguro che in tutta la categoria si scaturisca la volontà di riscatto con l'obiettivo di consolidare, più di qualsiasi altra struttura del settore, il ruolo di presidio sanitario che ci viene riconosciuto dallo Stato. Un obiettivo realistico che passa anche attraverso le competenze professionali e Utifar, da sempre sensibile al tema del progresso, continuerà il suo impegno per rafforzare e stimolare la formazione dei farmacisti e colleghi, come dimostrato dal nuovo corso Ecm "Il farmacista e le vaccinazioni" che è in partenza il prossimo 20 agosto in modalità a distanza", conclude il Presidente di Utifar, Eugenio Leopardi.