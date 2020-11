18 novembre 2020

FarmacistaPiù Digital Edition: il ruolo dei farmacisti durante la pandemia e nel sistema salute

S'inaugura venerdì, 20 novembre, la settima edizione, tutta digitale, di FarmacistaPiù : anche nel difficile momento di emergenza pandemica, i farmacisti sono in prima linea sia nei presidi del territorio al servizio del cittadino, sia ai tavoli di discussione sul futuro della professione.Il 20, 21 e 22 novembre, il congresso dei farmacisti promosso da Federfarma, Fondazione Cannavò e Utifar, con il patrocinio di Fofi e l'organizzazione di Edra, si apre su piattaforma digitale : si parlerà di vaccinazione in farmacia, ma anche di sanità territoriale e del ruolo centrale dei farmacisti nell'era del Covid-19 all'interno del sistema salute.Anche quest'anno il congresso prevede un programma denso di appuntamenti: alle due sessioni plenarie di Fofi e Federfarma, si aggiungono oltre venti convegni promossi dalle Associazioni di Categoria, Società scientifiche e aziende con relatori di primo piano che si confronteranno sui temi di maggiore attualità e su argomenti di carattere tecnico-scientifico e politico-professionale, come il rinnovo della convenzione, il nuovo contratto dei farmacisti collaboratori e il nuovo sistema di remunerazione."Di fronte a quanto accaduto in questi mesi, i farmacisti hanno dimostrato il loro ruolo insostituibile e fondamentale nel sistema sanitario del nostro Paese. Sul territorio, negli ospedali, nei servizi farmaceutici e di vicinato hanno garantito con competenza, efficienza e coraggio elevati livelli di assistenza, di informazione e servizi apprezzati dall'intera comunità e dalle Istituzioni. La farmacia è stata per mesi l'unico presidio sanitario del territorio, di pronto accesso e di elevata affidabilità e dimostra di essere un pilastro del welfare territoriale", commentano Andrea Mandelli, Presidente Fofi e Presidente del Congresso, Marco Cossolo, Presidente Federfarma, Luigi D'Ambrosio Lettieri, Presidente Fondazione F.Cannavò ed Eugenio Leopardi, Presidente Utifar.L'apertura dei lavori del congresso si terrà venerdì alle 9 con il saluto dei componenti del Comitato scientifico; dalle 9,15 seguiranno due focus su "Covid- 19: prevenzione, terapia, vaccino" e "Evoluzione dell'emergenza pandemica" con gli interventi di Andrea Mandelli, Guido Rasi e di Walter Ricciardi.Tra le tematiche di attualità l'incontro di Assofarm su "Farmaci per malati cronici, compensi farmacie e tetti di spesa: tre problemi, una soluzione", venerdì alle 10.30, mentre alle 16 si terrà la sessione organizzata da Utifar, "Il Farmacista e le vaccinazioni: l'Italia a confronto con l'Europa", con gli interventi di Eugenio Leopardi, Maurizio Pace, Roberto Tobia, Ilaria Passarani, Duarte Santos, Antonio Gaudioso e Pierluigi Lopalco.Sabato alle 10 è prevista una riflessione sulla "Sanità italiana e i nuovi modelli assistenziali: valutazioni, esperienze e proposte dei farmacisti italiani" a cura di Fofi, con una relazione (da confermare) del ministro della salute Roberto Speranza. Alle 14, nella sessione organizzata da Federfarma si parlerà de "La farmacia italiana al tempo del Covid-19: la declinazione del ruolo sanitario, la Convenzione, il nuovo sistema di remunerazione", coordinata da Roberto Tobia, con l'intervento di Marco Cossolo e Gianni Petrosillo.Si parlerà di evoluzione, sabato alle 17, nell'evento a cura di Fofi e Fondazione Cannavò "Il Pil sapere e il valore delle competenze: la riforma dei curricula universitari e degli Esami di Stato" introdotto da Luigi D'Ambrosio Lettieri. Previsto l'intervento di Gaetano Manfredi, ministro del Miur, e di Gabriele Costantino, Maria Angela Vandelli, Andrea Urbani, Carolina Carosio e le conclusioni di Andrea Mandelli. Domenica si trarranno le conclusioni della intensa tre giorni: alle 12, nella sessione "La Professione, la Farmacia e il panorama politico", intervista ad Andrea Mandelli, Marco Cossolo, Roberto Bagnasco, Giuseppe Chiazzese, Marcello Gemmato e Carlo Piastra.E' possibile scaricare il programma Per iscriversi e partecipare al congresso cliccare qui