01 marzo 2021

Aggiornamenti e focus

Il Primato della Politica. Il commento di Luca Pani

La Scienza non basta

Per la prima volta nella nostra storia abbiamo resistito a un anno di pandemia senza che si producesse una carestia planetaria.La tecnologia ha consentito di spostarci dal mondo fisico a quello virtuale dove il virus non poteva arrivare, nuovi strumenti di sorveglianza ci hanno aiutano a rompere la trasmissione dell'infezione e dopo 12 mesi abbiamo già vaccinato 250 milioni di persone.Non basta ma è immensamente meglio di quanto siamo mai riusciti a fare in condizioni simili nei secoli passati.Eppure, e lo scrivo con un certo rammarico, un anno di Covid-19 ha dimostrato che tutti questi risultati scientifici non possono sostituirsi al primato essenziale della Politica.Le decisioni politiche non solo non sono scientifiche ma qualche volta possono essere esattamente l'opposto. Il decisore politico è obbligato a contemperare interessi e valori diversi tra loro che non sono misurabili neppure con i modelli matematici più rigorosi e affidabili.Se, per esempio, prima di decidere l'ennesimo lockdown intendiamo sapere quanti ricoveri possiamo evitare ma non ci chiediamo anche quale impatto avrà sulla salute mentale di chi è costretto a casa prenderemo una decisione probabilmente parziale e sicuramente sbagliata.L'unica cosa che forse potremo fare è usare la Scienza per scegliere i Politici migliori che ci meritiamo perché saranno loro a decidere il nostro futuro a iniziare da domani e non solo su questa pandemia.