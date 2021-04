14 aprile 2021

Pubertà precoce, in aumento i casi a seguito del lock-down?

Pubertà precoce, di cosa si tratta

la presenza di casi simili nella famiglia;

la velocità nella progressione dei segni clinici dello sviluppo puberale;

un eventuale recente aumento di peso;

l'andamento della velocità di crescita, ossia di quanto il bambino cresce in altezza ogni anno, che nella pubertà precoce è accelerata.

migliorare l'altezza da adulti, rendendola quanto più possibile in linea con la statura familiare;

evitare al bambino il disagio psicologico derivante dai propri, inattesi, cambiamenti corporei anche in relazione al suo rapporto con il gruppo e l'ambiente;

salvaguardare le funzioni riproduttive in età adulta.

Secondo uno studio osservazionale condotto dall'Ospedale Bambin Gesù di Roma, nel 2020 i casi di pubertà precoce sono più che raddoppiati, rispetto allo stesso periodo del 2019.Tra le possibili cause ipotizzate dai ricercatori, una combinazione di fattori coincidenti durante il lock-down: modifiche dello stile di vita con scarsa attività fisica e modifiche dell' alimentazione , e uso prolungato di Pc e tablet per la didattica a distanza.Lo studio, pubblicato sull'pazienti che presentavano un anticipo puberale, o una pubertà precoce nel periodo marzo-settembre 2019, con lo stesso del 2020.Nel primo caso sono stati osservati 93 casi (87 femmine e 6 maschi); nello stesso periodo del 2020 sono stati rilevati, invece, 224 pazienti (215 femmine e 9 maschi); in tutti i casi si trattava di bambini di età inferiore a otto anni; l'età media si è attestata per le bambine a 7,51 anni e a 7,97 nei maschi nel 2019, mentre nel 2020 le rilevazioni hanno segnato un'età media di 7,33 anni nelle bambine e di 8,14 nei maschi.Tale sproporzione tra i due anni considerati ha spinto i ricercatori a estendere l'indagine agli anni 2017 e 2018, rilevando che nel periodo considerato, la pubertà anticipata o precoce ha interessato un numero tra gli 80 e i 90 pazienti.La ricerca prevede una seconda fase, alla quale partecipano anche i Centri di Endocrinologia pediatrica di Genova, Cagliari e Napoli. Attraverso interviste telefoniche ai pazienti del 2019 e del 2020 verranno raccolti dati da confrontare con un punteggio preparato appositamente per valutare i possibili fattori predisponenti. Spiega Marco Cappa, professore di Endocrinologia e responsabile della ricerca: «Si parla di pubertà precoce quando la maturazione sessuale ha inizio prima degli otto anni nelle bambine e prima dei nove anni nei maschi. Il corpo del bambino inizia a trasformarsi troppo presto, con un'accelerazione dello sviluppo dei caratteri sessuali e una rapida chiusura delle cartilagini di accrescimento osseo: per effetto di questo processo, i bambini crescono velocemente in altezza , ma poi il picco si esaurisce e da adulti hanno una statura inferiore alla media. Il fenomeno rientra nell'ambito delle malattie rare; la frequenza stimata sulla popolazione generale è tra 1:5.000 e 1:10.000 bambini. Il rapporto maschi/femmine è di 1 a 10.I segni di sviluppo puberale precoce, che dovranno essere verificati con una visita pediatrica, riguardano:Se il disturbo viene diagnosticato prima degli otto anni è possibile intervenire con la somministrazione di farmaci.La terapia della pubertà precoce va decisa caso per caso da uno specialista ed ha come obiettivi:I risultati sull'altezza in età adulta sono tanto migliori quanto il trattamento viene iniziato più precocemente. Quando invece il trattamento viene iniziato dopo gli otto anni nella bambina e i nove anni nel maschio, il risultato sulla statura finale è minimo.