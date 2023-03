Intelligenza artificiale, ChatGPT supera l'esame per diventare medico

08 marzo 2023

Speciale Tecnologie per la salute

Nello studio i ricercatori hanno simulato, con varie domande, il test United States Medical Licensing Examination (USMLE) necessario ad esercitare la professione medica negli Stati Uniti.

I ricercatori hanno prima codificato gli elementi dell'esame USMLE come domande a risposta aperta con suggerimenti introduttivi variabili. Hanno poi codificato queste informazioni in diverse domande a scelta multipla con solo una risposta esatta. In questo modo, hanno valutato l'accuratezza di ChatGPT per tutti e tre i passaggi USMLE, i passaggi 1, 2CK e 3

ChatGPT si è comportato con una precisione superiore al 50% in tutti e tre le fasi dell'esame USMLE, superando la soglia del 60% di superamento USMLE in alcuni dei tre passaggi del test.







ChatGPT ha ottenuto risultati migliori rispetto a PubMedGPT, un linguaggio di intelligenza artificiale simile addestrato esclusivamente nella letteratura biomedica che ha raggiunto un livello di superamento massimo pari al 50,3% dei casi.



ChatGPT, addestrato su contenuti generali non specifici, è risultato vantaggioso in quanto l'esposizione a contenuti clinici più generici e diretti al paziente risulta migliore e utile al superamento del test rispetto ad una formazione basata su articoli scientifici. È un'impresa straordinaria, perché nessun altro modello precedente ha raggiunto questo punto. Curiosamente, l'accuratezza di ChatGPT tendeva ad aumentare nelle tre fasi del test, essendo più bassa per il passaggio 1 e più alta per il passaggio 3, riflettendo quello che accade anche nel mondo reale, dove gli aspiranti medici hanno più difficoltà a superare la prima fase della prova.



fonte: Doctor33



Presto l'intelligenza artificiale potrebbe diventare pervasiva nella pratica clinica, con svariate applicazioni in quasi tutte le discipline mediche, ad esempio il supporto alle decisioni cliniche e la comunicazione con il paziente.È il caso di ChatGPT , chatbot linguistico di grandi dimensioni basato sull'intelligenza artificiale e sul machine learning, che stando ai risultati di un recente studio pubblicato su Ppotrebbe esercitare la professione medica o meglio svolgere diversi compiti complessi relativi alla gestione di informazioni mediche e cliniche ed essere in questo modo di aiuto ai medici nell'apprendimento, nella risposta a quesiti medici e nella pratica clinica.