Alcol, fumo e salute sessuale. I giovani farmacisti fanno educazione sanitaria nella scuola

26 marzo 2024

Fare educazione nelle scuole per aumentare consapevolezza su dipendenze e salute

Abuso di alcol, precoce accesso al fumo, scarsa conoscenza di metodi contraccettivi e dei farmaci antibiotici, false credenze su alimentazione e stili di vita è il quadro che emerge da un questionario proposto nelle scuole dai giovani farmacisti dell'Agifar Palermo i cui esiti, in termini di consapevolezze e intenzioni, però miglioravano dopo le sessioni del progetto educativo.

Durante il progetto i farmacisti hanno somministrato test a 400 studenti degli istituti "Galilei" e "Cassarà" ed è emerso che il 31% degli studenti fa abuso di alcol consumando da tre a cinque drink uscendo la sera, mentre è in aumento l'abuso di fumo. Inoltre, la maggior parte dei giovani è convinta che la pillola anticoncezionale sia anche abortiva o che gli antibiotici agiscano pure sui virus. Tra le false credenze, molte riguardano errati stili di vita e alimentazione.

Nel corso degli incontri di educazione sanitaria a scuola, i giovani farmacisti hanno spiegato agli studenti le conseguenze dell'abuso di alcol, come danni acuti, vuoti di memoria, lesioni, aumento del rischio di infezioni sessualmente trasmissibili. Sono stati illustrati i danni del fumo a organi e tessuti; nonché l'importanza di corretti stili di vita, alimentazione equilibrata con assunzione di almeno cinque porzioni al giorno di frutta e verdura e un adeguato apporto di proteine.

Nel confidenziale rapporto di fiducia che si è instaurato, giovani farmacisti e studenti si sono soffermati anche sul corretto uso di farmaci, sulla salute sessuale, sui pericoli legati alle dipendenze.

Al termine delle sessioni, la consapevolezza dei rischi e la corretta conoscenza delle pratiche da seguire sono aumentate del 30%, il 25,3% dei ragazzi ha dichiarato che ridurrà il consumo di bevande alcoliche, il 50% che ridurrà il fumo e uno su tre che smetterà di fumare.

Levantino (Agifar Palermo): modello da estendere ad altre scuole

L'Agifar di Palermo, guidata da Paolo Levantino, completata con successo la sperimentazione del modello, ora auspica che possa estendersi ad un numero sempre maggiore di istituti scolastici questa esperienza che ha ricevuto il patrocinio dell'Ordine dei farmacisti di Palermo, di Federfarma Palermo, della Fenagifar, del dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche dell'Università di Palermo, del Comune di Palermo e della Fondazione Veronesi.

"È gratificante vedere come questa iniziativa abbia contribuito a migliorare le conoscenze e la consapevolezza nei giovani studenti. Mi auguro che questo progetto continui a crescere e che possa essere replicato in altre città italiane. Questo permetterebbe di avere un impatto positivo e duraturo sulle nuove generazioni per prendersi cura della propria salute in modo consapevole e responsabile" ha spiegato Levantino a Farmacista33.





fonte: Farmacista33